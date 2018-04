Calcio | Euro 2024 | la Turchia si candida

Calcio - Europa League 2018 : le semifinali. Marsiglia e Salisburgo ancora contro - Arsenal-Atletico finale anticipata : Senza sussulti patriottici, dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Lazio, andranno in scena domani sera alle ore 21.05 le due semifinali di Europa League: da una parte si affronteranno Marsiglia e Salisburgo, dall’altra Arsenal ed Atletico Madrid. Gare di ritorno, a campi invertiti, giovedì 3 maggio alla stessa ora. Arsenal-Atletico Madrid è certamente il confronto col maggior blasone: i Gunners sono partiti dalla fase a ...

Calcio - Europei 2024 : la Germania si candida ufficialmente. Sfida finale con la Turchia? : La Germania si è ufficialmente candidata per organizzare gli Europei 2024 di Calcio. Reinhard Grindel, Presidente della FederCalcio tedesca, ha presentato il fascicolo a Theodore Theodoridis, segretario generale della UEFA. L’ambasciatore della candidatura è Philipp Lahm. La Germania dovrebbe vedersela con la Turchia che a breve dovrebbe presentare la sua candidatura. Il Comitato Esecutivo prenderà la propria decisione il prossimo 27 ...

Cinque serie in cinque Paesi europei per accontare il Calcio dietro le quinte : Il progetto 'The Net', della tedesca Beta con Red Bull, vale 100 milioni di euro In Italia se ne occupa Cross Productions: 'Da noi diventerà commedia' progetto ambizioso, un budget da manovra ...

Calcio femminile : il Brescia sponsorizzato dal sito di incontri C-Date - prima squadra in Europa ad avere questo partner : In lizza per lo Scudetto del campionato di Calcio femminile di Serie A con la Juventus, il Brescia si appresta a sfidare nel prossimo turno l’Atalanta Mozzanica ma sulle magliette della compagine allenata da Piovani ci sarà un nuovo sponsor. Il club lombardo sarà la prima squadra del “Pallone in rosa” in Europa ad avere il marchio di un sito di incontri. Si tratta di C-Date (www.C-Date.it), il più noto degli spazi virtuali di ...

Gattuso : Milan con poca benzina nelle gambe - Europa League da conquistare - Calcio : 'Siete voi giornalisti che parlate di Champions - ha proseguito il tecnico rossonero su Premium Sport - stiamo inseguendo da parecchio tempo ed è normale perdere un po' di brillantezza. L'obiettivo è ...

Calciomercato Milan - può arrivare uno dei migliori attaccanti d'Europa Video : Continuano a circolare voci secondo cui il #Milan potrebbe mettere a segno un super colpo di mercato in attacco per la prossima stagione. Kalinic ha molto deluso quest'anno e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto. Su di lui ci sono alcuni club della Premier League inglese e la sua valutazione si aggira attorno ai venticinque milioni di euro. Per André Silva non è da escludere la cessione; nonostante i trentotto milioni di ...

Tajani : “l’Europa del Calcio cambi - serve la Var” : “L’ho detto anche al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo la partita di ieri sera: l’Europa del calcio deve cambiare, ormai ci vuole la Var che pure agli inizi non mi convinceva”. Antonio Tajani, presidente dell’Europarlamento e grande tifoso juventino (era al fianco del n.1 bianconero Agnelli ieri sera al Bernabeu), racconta all’Ansa la sua frustrazione per una semifinale sfumata per un rigore ...

Calcio - Europa League 2018 : sorteggio di fuoco - Arsenal-Atletico Madrid! Marsiglia-Salisburgo l’altra semifinale : L’urna di Nyon ha sancito le due semifinali di Europa League. Sarà una sfida di fuoco quella che metterà di fronte Arsenal e Atletico Madrid, le due favorite della vigilia del sorteggio. Nell’altro incrocio, infatti, saranno Marsiglia e Salisburgo a giocarsi l’altro posto per la finale di Lione. Un incrocio degno della Champions tra Gunners e Colchoneros. Gli inglesi hanno l’Europa League come ultimo obiettivo stagionale. ...

Juventus : la furia bianconera mette in pericolo l'intero Calcio europeo ? : Noialtri che quasi tutte le domeniche ci sorbiamo una sintesi delle polemiche cha da mercoledì stanno attraversando il mondo del calcio. C'è una differenza, pero': che in Italia sono le avversarie ...

Calcio - Europa League 2018 : verso Salisburgo-Lazio. I biancocelesti puntano decisi alle semifinali : La Lazio in quattro giorni si gioca buona parte della stagione: domani sera trasferta in Austria per la sfida al Salisburgo, domenica sera derby capitolino contro la Roma che vale, oltre alla supremazia cittadina, una buona fetta della qualificazione alla prossima Champions League. Prima però, c’è da staccare il biglietto per le semifinali di Europa League: i biancocelesti vorranno certamente emulare i cugini giallorossi, approdati al ...

Calcio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisivi gli Europei - l’Italia ci prova in casa! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio maschile. Potranno partecipare 16 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi? Parteciperanno 16 squadre, ciascuna composta da 18 calciatori. Possono partecipare soltanto atleti nati dopo il 1° gennaio 1997 ad eccezione di tre fuoriquota per ogni formazione. COME CI SI ...

Barcellona-Roma 4-1 - sentenza : Calcio italiano lontano dai vertici europei - ma arbitro complice : Barcellona-Roma 4-1- Il Barcellona affonda la Roma e si prepara al match di ritorno dell’Olimpico con un piede e mezzo già in semifinale. Capitolini nettamente inferiori tecnicamente, ma spesso distratti in fase difensiva, aspetto che ha ulteriormente complicato il match di ieri sera. L’ultimo gol subito dai giallorossi è l’emblema di una Roma battagliera, ma […] L'articolo Barcellona-Roma 4-1, sentenza: calcio italiano ...

Juventus dittatrice in Italia - agnello in Europa. Lo specchio di un Calcio italiano in declino inesorabile : Juventus dittatrice in Italia ed agnello in Europa? Sembrerebbe proprio di sì. E’ stata lampante la differenza esistente tra la formazione allenata da Massimiliano Allegri e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, nel quarto di finale di Champions League all’Allianz Stadium di Torino. Un 3-0 che non ammette repliche frutto di una superiorità tecnica delle Merengues che, negli ultimi due incontri con i bianconeri, hanno gonfiato la rete ...