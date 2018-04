Calcio | Ancelotti-Nazionale Italiana | accordo non semplice per pretese troppo alte Si

Calcio : Carlo Ancelotti si avvicina alla panchina della Nazionale italiana? Andrea Pirlo nello staff : Carlo Ancelotti e la Nazionale italiana di Calcio si avvicina no? Sembrerebbe di sì. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da sportmediaset, l’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, potrebbe aver superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra. Ci sarebbe stato, infatti, un incontro a Roma tra Ancelotti , Roberto Fabbricini (commissario Figc) ed Alessandro “Billy” Costacurta ...

Calcio - Carlo Ancelotti riapre alla Nazionale : “Presto per prendere decisioni - sono ancora sotto contratto” : Carlo Ancelotti non ha chiuso la porta alla Nazionale e in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo sport ha rilanciato: “E’ ancora presto per prendere decisioni definitive. Conosco molto bene Costacurta e penso che per la Nazionale sia necessario aspettare. E poi io ufficialmente sono ancora sotto contratto“. Ancelotti però nutre qualche dubbio per un semplice motivo: “La mia idea sarebbe di allenare tutti ...