Calcio a 5 Torneo regionale | Calabria batte il Molise e va in semifinale

Calcio Giovanile La Progetto Enna Sport 2004 a Cefalù e Campofelice di Roccella per il "Torneo di Primavera" : La Progetto Enna Sport 2004 a Cefalù e Campofelice di Roccella per il "Torneo di Primavera" I piccoli calciatori dell'A.S.D. PoliSportiva Progetto Enna Sport 2004 prenderanno parte domenica 22 Aprile al "Torneo di Primavera" che si svolgerà a Cefalù e a Campofelice di Roccella e riservato alle categorie primi calci e pulcini. Alla manifestazione, ...

Molise in campo al 57° Torneo delle Regioni di Calcio a 5 : Una trasmissione serale, sempre in streaming, manderà in onda gli highlights della giornata, facendo una panoramica dettagliata della competizione e degli avvenimenti più importanti del Torneo. Per ...

Torneo nazionale Calcio a 5 presentato a palazzo Donini : il saluto della presidente Marini : UMWEB, Perugia" "Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra regione l'edizione 2018 del Torneo delle Regioni di calcio a 5, ed accoglieremo tutti i partecipanti con grande cordialità e senso di ...

57° Torneo delle Regioni : il Calcio a 5 protagonista in Umbria : In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive. La ...

Tau Calcio al top anche al torneo internazionale di Montecatini : Il Montecatini rappresenta una prova importante per la categoria Esordienti, che mette a confronto squadre professionistiche e dilettantistiche provenienti da tutto il mondo. Quest'anno hanno ...

In Abruzzo per Torneo delle Regioni - Calcio categoria juniores - muore dirigente del Cpa Bolzano : Teramo - Il collaboratore del comitato provinciale autonomo Bolzano, Elmar Hochkofler, 66 anni, è morto nella notte nell'albergo di Pineto, alla vigilia della partita dei quarti di finale del 57. Torneo delle Regioni, categoria juniores. Il dirigente accompagnatore era in hotel con la squadra rimasta in Abruzzo per la seconda fase della rassegna nazionale e chi oggi avrebbe dovuto incontrare l'Abruzzo a Martinsicuro. Nel corso ...

Migranti : a Milano nasce 'Terzo Tempo' - torneo di Calcio contro il razzismo (2) : (AdnKronos) - Il calcio di inizio sarà il prossimo 7 aprile, i successivi incontri dei gironi si disputeranno il 14 e il 21 aprile, mentre le semifinali saranno il 5 maggio. La finalissima si giocherà il 27 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative contro l’intolleranza e la discriminazione pen

Migranti : a Milano nasce 'Terzo Tempo' - torneo di Calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Si chiama 'Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina' ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedr

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di Calcio contro il razzismo (2) : (AdnKronos) – Il calcio di inizio sarà il prossimo 7 aprile, i successivi incontri dei gironi si disputeranno il 14 e il 21 aprile, mentre le semifinali saranno il 5 maggio. La finalissima si giocherà il 27 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative contro l’intolleranza e la discriminazione pensate per rilanciare il messaggio della marcia ‘Insieme senza muri’, organizzata da Majorino lo scorso 20 maggio. Tutte ...

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di Calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Si chiama ‘Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina’ ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedrà impegnate dodici squadre per un totale di circa 180 giocatori: “Coinvolgere i Migranti all’interno di un ...

1° Torneo Interscolastico Calcio e pallavolo della Città Metropolitana - nuova riunione : nuova riunione, questa volta allargata agli istituti scolastici di secondo grado di tutto il territorio metropolitano, per l'organizzazione del 1° Torneo Interscolastico calcio e pallavolo, maschile ...

«Cantù - pubblicità al torneo di Calcio» L'oratorio non c'entra : è una truffa : Ha tutta l'aria di essere una truffa alle spalle delL'oratorio di San Paolo. Perché la storiella raccontata da chi ha girato di negozio in negozio, nel tentativo di raccogliere soldi, vedrebbe un ...