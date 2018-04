Cairo | tre giorni dedicati al mondo del formaggio

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeoffrey Herlings in testa dopo il GP del Trentino - Tony Cairoli insegue : L’olandese Jeoffrey Herlings ha vinto il GP del Trentino e si è portato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. L’orange ha ora 10 punti di vantaggio su Tony Cairoli che di fronte al proprio pubblico si è dovuto accontentare di un quarto e di un secondo posto. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale MXGP 2018: MXGP – Championship ...

Motocross - GP Trentino 2018 : Jeffrey Herlings fa sua anche Gara-2 della MXGP - Tony Cairoli chiude secondo davanti a Desalle : Dopo la doppietta nel Gran Premio d’Europa Jeffrey Herlings si ripete anche nel Gran Premio del Trentino e vola via in classifica generale. L’olandese della KTM ha saputo gestire una partenza non perfetta, nella quale si era ritrovato al terzo posto, per andare a riprendere in breve tempo Tony Cairoli (KTM) e sorpassarlo dopo poche tornate. Da quel momento in avanti il leader della classifica mondiale non si è più voltato indietro, ...

23′ Quarto Coldenhoff, quinto van Horebeek, sesto Paulin, settimo Febvre, ottavo Seewer, nono Gajser, decimo Desprey 22′ Ancora un giro sotto l'1:47 per

16.50 Mancano 20 minuti e sarà di nuovo show a Pietramurata! Pronti per Gara-2 del GP del Trentino!!

Motocross - GP Trentino MXGP 2018 : Jeffrey Herlings vince gara-1. Antonio Cairoli rimonta e chiude quarto : Fin qui si erano sempre classificati primo e secondo ma in gara-1 del GP del Trentino, invece, Jeffrey Herlings è stato il primo a piazzare il break, vincendo e approfittando di una giornata storta di Antonio Cairoli, giunto quarto al traguardo della prima manche sul circuito di Pietramurata. L’olandese ha fatto la sua solita gara, scattando meglio di tutti dal cancelletto di partenza e conducendo in solitaria fino alla bandiera a scacchi, ...

24′ Cairoli passa lo sloveno e lo stacca subito! il terzo posto è distante 10 secondi, un distacco impossibile da recuperare? 23′ SORPASSO DA FENOMENO!!! Cairoli

Motocross - GP Trentino 2018 : quando gareggia Tony Cairoli? Gli orari e su che canale vedere le gare in tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL Trentino Oggi domenica 8 aprile si disputa il GP del Trentino 2018, quarta prova del Mondiale Motocross. Sul circuito di Pietramurata tutti si attendono una grande prestazione da parte di Tony Cairoli: il Campione del Mondo vorrà regalare spettacolo di fronte al proprio pubblico ma se la dovrà vedere con lo scatenato Jeffrey Herlings che ha già fatto la voce grossa in qualifica. Il siciliano ...

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Trentino di MXGP. Si annuncia una domenica di grandi emozioni nelle due gare in programma alle ore 14.15 e alle ore 17.10 sul tracciato di Pietramurata in provincia di Trento. Il leitmotiv della giornata sarà, come ormai consuetudine, l'avvincente duello tra il nostro Tony Cairoli e il giovane sfidante olandese Jeffrey Herlings, ovvero i due dominatori di questo primo scorcio di campionato, in fuga

Motocross - GP Trentino 2018 : Jeffrey Herlings batte Antonio Cairoli nella Qualifying Race di MXGP : Il primo round della sfida tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli nel GP del Trentino va all’olandese. Il 23enne della KTM ha infatti vinto la Qualifying Race sul circuito di Pietramurata da dominatore puro. Herlings, già il più veloce nelle prove cronometrate del mattino, è scattato meglio di tutti dal cancelletto di partenza, facendo gara solitaria. Il suo vantaggio su Cairoli è infatti cresciuto gradualmente, fino a raggiungere i ...

Motocross - GP Trentino 2018 : Antonio Cairoli punta sulla gara di casa per distanziare Jeffrey Herlings : Quarto appuntamento in un solo mese per il Mondiale MXGP 2018 per un inizio di campionato tutto d’un fiato. Questo fine settimana sarà Pietramurata a prendere la scena per il Gran Premio del Trentino 2018. Sui 1660 metri del tracciato dal fondo solido tornerà all’ordine del giorno la grande sfida tra il nostro Antonio Cairoli e l’olandese Jeffrey Herlings che, per il momento, stanno monopolizzando vittorie e classifica generale ...

