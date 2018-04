Bullismo al Grande Fratello 15 | il concorrente Baye Dame Vs Aida Nizar Squalifica in

Grande Fratello 15 : atti di Bullismo nella Casa? Video : Lo scorso lunedì su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del reality show più longevo e più amato d'Italia il Grande Fratello [Video]. Per la quarta volta alla conduzione c'è #Barbara D'Urso che, nonostante i mille impegni con Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha deciso di ritornare nel programma che l'ha resa famosa nelle vesti di presentatrice televisiva. Molti infatti ignorano che la Carmelita Nazionale sia stata dapprima un attrice in ...

GRANDE FRATELLO 2018 - BAYE DAME ATTACCA AIDA NIZAR/ Video - "È Bullismo - squalificatelo!" : parla Malgioglio : GRANDE FRATELLO 2018, BAYE DAME ATTACCA AIDA NIZAR e nella Casa si scatena la lite. Il web è furioso: "Bullizzata, BAYE deve essere squalificato" e parla anche Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Aida Nizar - Bullismo e rissa sfiorata al Grande Fratello. Insulti contro di lei : «Ti prendo e t'attacco al muro» : di Ida Di Grazia L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie ...

Ariana Grande risponde a un fan vittima di Bullismo con un messaggio privato : “Impara ad amarti” : Non capita spesso che le star rispondano a richieste dirette dei loro fan e quando questo accade l'evento è talmente raro da diventare una notizia, come nel caso di un idolo dei teenagers come Ariana Grande. La cantante di Dangerous Woman, lo scorso anno assurta all'onore delle cronache anche per il terribile attentato terroristico che ha fatto 22 vittime al termine del suo concerto a Manchester, è stata contattata in privato da un fan su ...