Building Energy | inaugura impianto solare Consolato italiano a Cape Town 2

Building Energy : inaugura impianto solare Consolato italiano a Cape Town : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Building Energy , multinazionale che opera come Global Integrated Ipp nel settore delle energie rinnovabili in Italia e all’estero, ha donato al Consolato italiano a Cape Town , in Sudafrica, un sistema fotovoltaico off-grid della capacità di 3,12 kwp (DC) che è stato installato sul tetto dell’edificio. L’ impianto , costituito da 12 pannelli fotovoltaici, si legge in una nota, produrrà circa 5 MWh ...

Rinnovabili - Sudafrica : Building Energy firma due accordi per la costruzione di un parco eolico a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico nel Free State : Building Energy, multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP nel mercato delle energie Rinnovabili, ha firmato a Joannesburg due Power Purchase Agreement con il Governo Sudafricano per la costruzione e la gestione di un impianto eolico da 147 MW a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico da 4,7 MW nel Free State. Le firme dei due PPA sono avvenute alla presenza del Ministro Sudafricano dell’Energia, Jeff Radebe e di Matteo ...