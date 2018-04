Budapest | Seppi travolge Youzhny | tre azzurri ai quarti di finale

Tennis - Budapest tre italiani ai quarti - Seppi raggiunge Sonego e Cecchinato : Budapest - Sono tre gli italiani ai quarti di finale del "Gazprom Hungarian Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

Seppi rimonta all'ATP di Budapest. Battuto Fabbiano - ... : Seppi " numero 8 del seeding ungherese e 55 del mondo " dopo quasi un anno ha affrontato nuovamente un tennista italiano nel circuito ATP " l'ultimo era stato Fabio Fognini ai French Open di Parigi.

Budapest - Seppi vince in tre set il derby azzurro con Fabbiano : Il senese, numero 66 del mondo, è stato battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti.