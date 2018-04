Brugnaro | “Per Venezia no a turisti mordi e fuggi”

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018), 25 apr. (Adnkronos) – “Prima di firmarla (l’ordinanza che gestirà i flussici nel fine settimana del primo maggio, ndr) abbiamo dovuta costruirla, grazie all’aiuto del ministro dell’interno e del prefetto che ci hanno dato fiducia continuamente. Lo scorso anno abbiamo spiegato all’Unesco che avremmo misurato il traffico, non possiamo impedire l’accesso alla città e non vogliamo, ma dobbiamo regolarne i flussi nei giorni che definiamo da bollino nero, cioè quelli, mutuando un gergo autostradale, di particolare intensità. Il nostro obiettivo è cercare di spostare i flussi in maniera diversa da quanto siamo abituati”. Lo ha dichiarato il sindaco di, a margine del suo intervento alla celebrazione del 25 aprile in Ghetto, spiegando come intenderà affrontare il ponte del 1 maggio.“In questo caso cerchiamo ...