Botte alla convivente e minacce al figlio della donna | avvocato condannato a 3 anni

Ucciso a Botte dalla polizia - il diario della vicenda di Federico Aldrovandi - morto a 18 anni : "Non era nella mia cultura dubitare degli operatori di polizia, poi...". Così comincia il racconto di Fabio Anselmo, autore di 'Federico', un libro-biografia dedicato dall'avvocato dei casi Uva e Cucchi alla vicenda di Federico Aldrovandi, lo studente massacrato la sera del 25 settembre 2005 a Ferrara.Continua a leggere

Botte alla compagna - perde il bimbo : 10.15 Ha picchiato la compagna incinta di circa 20 settimane causando l'aborto. Il fatto è successo a Procida (Napoli). L'uomo, 45 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. Secondo la ricostruzione dei militari, il 45enne avrebbe aggredito la donna, 37 anni, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale. Aveva ...

Gigi D'Alessio - il figlio Claudio a processo : Botte e lesioni alla domestica : Il figlio di Gigi D'Alessio a processo. Il 30enne Claudio D'Alessio è stato rinviato a giudizio con la doppia accusa di lesioni e violenza privata ai danni della domestica che lavorava nella sua casa ...

STEVEN SPIELBERG / Il nuovo film Ready One Player trova consensi dalla critica ed è un successo al Botteghino : STEVEN SPIELBERG conquista grandi consensi con il suo nuovo film 'Ready One Player', divenuto già un grande successo al botteghino a pochi giorni dal lancio.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:36:00 GMT)

Floridia - Botte alla madre e calci e pugni alla sorella per l'auto negata : Due arresti sono stati portati a termine a Floridia, Uno per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, l'altro per atti violenti, quali aggressioni fisiche e minacce,. In carcere è finito, D.B.

Il Maestro Mimmo Cuticchio ha donato alla città di Parma il pupo che ha realizzato nella sua "Bottege d'artista" durante la sua permanenza : ... animerà la città con svariati appuntamenti, tra cui spettacoli teatrali, una lectio magistralis, una proiezione e la presentazione di un libro, consentendo a cittadini e turisti, per più di una ...

'Mi hai svegliato tardi'. E giù Botte alla madre : arrestato sedicenne nel Napoletano : I carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato un 16enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, che per futili motivi , accusava la madre di averlo svegliato in ritardo, , aveva offeso ...

AIGAE - alla scoperta di Pentedattilo : prima abbandonato - ora borgo turistico con Botteghe di artigianato e prodotti tipici : “Pentedattilo da borgo svuotato, abbandonato, spopolato ora borgo turistico. In seguito ad ordinanze di sgombero risalenti agli anni ’60 questo paesino era morto, dimenticato da tutti. Oggi grazie all’operato della Pro-Pentedattilo è ritornato a vivere. Le abitazioni sono state recuperate e trasformate in alloggi. Pentedattilo è paesino ad Ospitalità Diffusa, bellissimo borgo turistico e meta ambita in estate”. Lo ha annunciato Andrea ...

Napoli - Berlusconi a San Gregorio Armeno : visita alla Bottega del maestro presepiaio Ferrigno : Silvio Berlusconi ha completato il suo tour nel centro storico di Napoli facendo una visita a sorpresa nella bottega del maestro presepiaio Marco Ferrigno in via San Gregorio Armeno. La compagna del ...

Botte alla moglie - calcio in pancia al figlio di otto anni : 38enne arrestato : arrestato un 38enne di origini romene, dopo una lite con la moglie. Quest'ultima, prevedendo il pericolo che stava per correre, appena ha potuto è corsa via di casa portando con sé il bambino. I due ...