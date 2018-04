Bosch | “il diesel ha un futuro Abbiamo la tecnologia per renderlo più pulito”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018) Ilè morto, lunga vita al. Di voler tirare le cuoia il caro vecchio motore a gasolio proprio non vuole saperne. Specie perché, pur facendo l’occhiolino allaelettrica, l’industria automotive continua a considerare iluna soluzione ambientale necessaria, perlomeno a medio e lungo termine. Così, dopo averne celebrato il funerale a seguito dello scandalo emissioni, i big delle quattro ruote hanno fatto risorgere il tì-dì, ormai pronto per una seconda giovinezza. Non sorprende quindi l’annuncio di, leader della componentistica automobilistica: “ilha un. Oggi vogliamo archiviare definitivamente il dibattito sulla fine del”, parole pronunziate, con sincronia quasi pasquale, da Volkmar Denner, CEO del Board of Management della multinazionale tedesca. Beh, diciamo che un po’ si era capito, caro Volkmar. “La nuovaha ...