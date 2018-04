Borse europee positive. La BCE non tocca i tassi : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni, dopo che la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse e, il piano di Quantitative Easing fino a settembre, ...

Borse europee miste in attesa Bce - Milano +0 - 26% : miste le piazze finanziarie europee nel giorno in cui si riunisce il board della Bce , principale market mover di giornata, con le decisioni in tema di politica monetaria e la conferenza stampa del governatore Mario Draghi . Intanto dalla Spagna arrivano i dati relativi alla disoccupazione del primo trimestre del 2018 che si attesta al 16,74%, in ...

Borse europee verso un avvio in leggero rialzo nel Bce Day : Le principali Borse europee e Piazza Affari dovrebbero aprire la seduta odierna in leggero rialzo, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla riunione della Banca centrale europea. L'istituto ...

Borse europee a cavallo della parità : Teleborsa, - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità in attesa della riunione della BCE . L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco ...

Effetto BCE sulle Borse europee : Teleborsa, - Le principali Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta, con la cautela che regna tra gli investitori in attesa dell' appuntamento clou della settimana, con la BCE. Nessuna ...

Effetto BCE sulle Borse europee : Le principali Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta, con la cautela che regna tra gli investitori in attesa dell' appuntamento clou della settimana, con la BCE. Nessuna variazione ...

Borse europee prudenti. Focus sulla BCE : Partenza a passo moderato per le principali Borse europee, con la cautela che regna tra gli investitori in attesa dell' appuntamento clou della settimana, con la BCE. L' Euro / Dollaro USA mantiene la ...

L'euro debole spinge le Borse europee - Milano +0 - 64% : Le borse europee accelerano sul finale e chiudono la prima seduta della settimana in territorio positivo. Nonostante lo stacco dei dividendi, i mercati hanno reagito all'indebolimento delL'euro nei ...

Borse europee frazionalmente positive in chiusura : Finale in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia . Segno più anche per Piazza Affari alle prese con la stagione delle cedole . Tra le big che hanno staccato oggi il dividendo: ...

Borse europee deboli. Focus sulla BCE : Teleborsa, - Partenza senza grandi scossoni per le principali Borse europee, dove Piazza Affari viaggia attorno ai valori della vigilia, con alcune società che oggi distribuiscono il dividendo , ...

Borse europee deboli. Focus sulla BCE : Partenza senza grandi scossoni per le principali Borse europee, dove Piazza Affari viaggia attorno ai valori della vigilia, con alcune società che oggi distribuiscono il dividendo , dovrebbe pesare ...

Avvio di settimana incerto per le Borse europee : Roma, 23 apr. , askanews, Partenza incerta per le borse europee che aprono la settimana senza una direzione precisa. Franforte cede lo 0,02%, mentre Parigi si mostra sulla parità. Stabili anche Londra ...

Borse europee prevalentemente positive : Teleborsa, - Prevale il segno più in chiusura tra le principali Borse europee in una sessione sostanzialmente scevra di spunti. I listini del Vecchio Continente non sono stati influenzati dall'...

Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse europee : Seduta prudente per Piazza Affari e le principali Borse del Vecchio Continente , poco aiutate nel pomeriggio dall' avvio in rosso di Wall Street . Sul valutario l' Euro / Dollaro USA lascia sul ...