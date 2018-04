Boom di turisti | 1 | 8 milioni in viaggio per il ponte In arrivo piogge e temporali|Il

Meteo - a Napoli sembra agosto. Primi bagni - spiagge affollate e Boom di turisti : Sabato di sole e di temperature sopra i 20 gradi, condizioni ideali per un primo ritorno sulle spiagge. Napoli e la Campania ritrovano il piacere del mare complice un finale di aprile ...

I turisti riscoprono l’amore per il Bel Paese : Boom Matera e Napoli : E’ boom per le città d’arte, ma anche per i musei e per i piccoli borghi. Tra le destinazioni più amate Matera e Napoli: lo rivela un’analisi del Centro Studi turistici di Firenze e Confesercenti.

Colline Gattinara : Boom di turisti nel weekend di Pasqua : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Colline Gattinara: boom di ...

Viggianello - trend turistico in crescita : Boom di turisti nel 2017 : E’ il borgo di Viggianello a guidare il turismo nel Parco Nazionale del Pollino, versante lucano. Aumentano sia gli arrivi che le presenze nel 2017 grazie al lavoro messo in campo dall’Amministrazione Comunale e dal costante lavoro degli operatori turistici del borgo. Il borgo, annoverato tra i più belli d’Italia, fiore all’occhiello del Parco Nazionale del Pollino, ha infatti ricevuto risposte positive nel settore turistico. I numeri parlano ...

Viggianello - trend turistico in crescita : Boom di turisti nel 2017 : ... hanno creato quel sistema di virtuoso tra amministrazione ed attività produttive, indispensabile per raggiungere risultati concreti, che tradotti significano economia reale". Insomma, il borgo di ...

Siracusa - Boom di turisti previsto nel weekend : 'Ortigia è l'isola di Pasqua' : ... alla scienza e dare vita a iniziative ed eventi che possano attrarre l'attenzione di coloro che hanno scelto conclude Rosano di soggiornare in Sicilia e in particolare nella nostra città>>

Napoli - la magia delle giornate Fai di primavera : Boom di turisti al Palazzo Reale : Anche Napoli festeggia l?arrivo della primavera con le giornate FAI e l?apertura al pubblico e ai soci di oltre 80 siti e luoghi d?arte della Campania. Da ieri e fino a stasera...