Boateng | “stagione con club finita ma farò di tutto per essere ai mondiali”

(Di giovedì 26 aprile 2018) “Grazie per gli auguri di pronta guarigione, purtroppo per il resto della stagione potrò solo sostenere i miei compagni del Bayern madiperai Mondiali in Russia”. E’ il tweet del difensore del Bayern Monaco Jeromeall’indomani dell’infortunio muscolare capitatogli nel corso della semifinale d’andata di Champions League contro il Real Madrid. (AdnKronos) L'articolo: “stagione conmadiperai mondiali” sembrail primo su CalcioWeb.