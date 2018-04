Biondo vs Heather Parisi Amici 2018 | continuano le minacce social | nuovo intervento

Biondo VS HEATHER PARISI/ Amici 2018 - continuano le offese shock : “Ti ammazzo la famiglia…” : BIONDO vs HEATHER PARISI, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Simona Ventura imita Heather Parisi e difende Biondo : Heather Parisi imitata da Simona Ventura che difende Biondo Come più volte aveva fatto Heather Parisi, anche Simona Ventura ha iniziato oggi a girare dei video in macchina insieme a sua figlia e una sua amichetta, per mettere in chiaro il suo pensiero su Biondo. Nella prima clip l’ex conduttrice di Selfie – Le cose cambiano ha mostrato ai suoi fan che era in giro in macchina per Milano ascoltando una canzone del giovane artista ...

Minacce a Heather Parisi : ad Amici 2018 interviene anche la mamma di Biondo! : La lettera della mamma di Biondo è un altro importante tassello che si va ad aggiungere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ad Amici 2018: il rapper è stato al centro delle critiche di due giudici in particolare - Heather Parisi ed Ermal Meta - e questo ha fatto storcere il naso ad alcune sue fan; la situazione è però degenerata quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Heather Parisi ha espresso ...

Continua la polemica su Biondo e Heather Parisi ad Amici - la ballerina insultata dai fan : “Fermate questo gioco al massacro” : Prosegue senza sosta la polemica attorno Biondo e Heather Parisi ad Amici di Maria De Filippi: la bufera mediatica attorno al caso Biondo- Parisi non accenna ad arrestarsi. Dopo la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 21 aprile su Canale Cinque, è polemica sui social per la lite avvenuta tra la giudice in commissione esterna Heather Parisi e il concorrente della squadra Bianca Biondo. Quest'ultimo, durante le esibizioni in terza ...

Heather Parisi - minacciata sul web - risponde ai presunti fan di Biondo Video : #Heather Parisi è stata minacciata attraverso dei profili anonimi sui social, dopo aver mosso delle critiche durante il serale di #amici al cantante #Biondo. La produzione del talent ha fatto sapere che il giovane non c'entra nulla con coloro che hanno offeso la ballerina americana, professandosi fan del cantante. La Parisi ha scritto di aver assistito on line al riversarsi di una violenza gratuita, non solo nei suoi confronti, ma anche della ...

Amici 17 - Biondo attacca i fan per le minacce a Heather Parisi : Daytime Amici, Biondo contro i suoi fan per gli attacchi a Heather Parisi Tensione accesa nella scuola di Amici 17. Gli ultimi fatti avvenuti lo scorso sabato, durante la terza puntata del serale che ha visto salvarsi tutti i concorrenti della squadra Bianca e Blu ancora in gioco, hanno mostrato lo scontro tra il cantante Biondo e la giurata Heather Parisi. Lo screzio fra i due è cominciato dalla domanda effettuata dalla showgirl americana ...

Amici : la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : Amici 2018: la mamma di Biondo e la lettera aperta a Heather Parisi Durante la diretta di Amici dello scorso sabato, la ballerina Heather Parisi fa delle critiche al cantante Biondo della Squadra Bianca. A questo punto arriva una lettera scritta da parte della mamma del cantante. Biondo è stato accusato dalla Parisi di imbrogliare […] L'articolo Amici: la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - daytime 24 aprile. Biondo condanna chi ha minacciato la figlia di Heather Parisi : «Voglio incitare questi fan a non essere miei fan» : Biondo - Amici 2018 I giudizi dei professori sull’ultima puntata e le nuove assegnazioni in vista della prossima animano la vita nelle due casette di Amici 2018. Biondo, intanto, approfitta per condannare i suoi fan (o pseudo tali) che hanno minacciato la figlia di Heather Parisi, prendendone le distanze. Amici 2018, daytime 24 aprile | Squadra Bianca: Biondo condanna i fan Nella Squadra Bianca ci sono i ballerini Luca Capomaggi e ...

Heather Parisi e la lite con Biondo - cosa è successo ad Amici dopo gli attacchi social : FUNWEEK.IT - La saga tra Biondo e Heather Parisi si arricchisce di un nuovo capitolo, la cui protagonista sembra essere Maria De Filippi. L'ideatrice e conduttrice di Amici, infatti, ha deciso insieme ...

Amici 2018 : Heather Parisi pubblica le minacce di morte fatte a lei e alla sua famiglia dai fans di Biondo : Amici 2018: Heather Parisi pubblica le minacce di morte scritte dai fan di Biondo a lei e alla sua famiglia. La polemica iniziata una settimana fa non accenna a placarsi. Heather Parisi con un post Instagram pubblica le minacce ricevute dai fans di Biondo Il talent, Amici di Maria De Filippi ha perso tutta quella naturalezza e quella spontaneità tipica dei ragazzi che si mettono alla prova nel ballo e nel canto, per assumere i connotati di un ...