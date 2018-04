Bill Cosby condannato per aggressione sessuale | rischia 10 anni

Bill Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate : L'attore dei Robinson era accusato di aver drogato e stuprato una donna: una delle più di cinquanta che hanno raccontato storie simili sul suo conto The post Bill Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate appeared first on Il Post.

Bill Cosby - ricomincia il processo al papà dei Robinson : Il processo a Bill Cosby, la star dei Robinson, accusato di violenza sessuale, riprende oggi, dopo un anno di stallo. L’attore ottantenne torna nel tribunale di Norristown, in Pennsylvania: nella prima parte del dibattito, durata 11 giorni, nel giugno scorso, i giurati non sono stati in grado di stabilire se Andrea Constand, 44 anni, ex giocatrice di basket della Temple University di Philadelphia, fosse stata drogata con un barbiturico e ...

È morta Ensa Cosby - figlia di Bill : È morta Ensa Cosby, la figlia 44enne del comico Bill. La donna, il cui decesso è stato reso noto venerdì, soffriva di problemi renali. "Per favore, ricordate la famiglia Cosby nelle vostre preghiere, perché possa ricevere conforto in questo momento difficile", ha detto un portavoce della famiglia.Ensa aveva sempre difeso il padre, che al momento è libero su cauzione in attesa del processo del 2 aprile, dall’accusa di ...

