"Sono sicuro che nella trattativa tra Pd e Cinquestelle non ci sarà alcuna risposta positiva per il presidente Mattarella". Lo ha detto leader di FI,, ad un comizio a Spilimbergo in vista delle Regionali di domenica in Friuli Venezia Giulia. Se lo scenario sarà questo, ha aggiunto, Mattarella "dovrà ritenere l'ipotesi di un governo tutto del centrodestra". Poi ha affermato: se il distacco di FI dalla Lega resta così "grande",la Lega potrebbe "imporci le sue visioni quando noi faremo un governo insieme".(Di giovedì 26 aprile 2018)