Berlusconi | Un' intesa tra Pd e M5s? Sarà risposta negativa

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dopo l'annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico che ha di fatto certificato l'apertura del dialogo trae Pd per il governo, arriva il commento di Silvio. Durante il suo tour elettorale, il Cavaliere ha parlato degli ultimi sviluppi delle consultazioni: "Sono sicuro che nella trattativa tra Pd e Cinquestelle non cialcunapositiva per il presidente Mattarella. Se lo scenarioquesto - ha aggiunto - dovrà ritenere l"ipotesi di un governo tutto del centrodestra". Insomma il Cavaliere, come lo stesso Salvini, è molto scettico sull'ipotesi della nascita di un governo-Pd. Il leader di Forza Italia non dimentica comunque i punti principali del programma del centrodestra e ribadisce anche in Friuli Venezia Giulia le priorità come ad esempio la sicurezza: "Ho potuto salutare e conoscere i poliziotti e i carabinieri, una grande risorsa per il nostro ...