Berlusconi | non credo in accordo M5S-Pd per governo

Governo - Berlusconi : 'Pd e M5s non raggiungeranno un accordo' : "Non credo che Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che l'esito delle elezioni ha ...

Berlusconi : intesa Pd-M5S non avrà esito : 18.33 "Sono sicuro che nella trattativa tra Pd e Cinquestelle non ci sarà alcuna risposta positiva per il presidente Mattarella". Lo ha detto leader di FI, Berlusconi, ad un comizio a Spilimbergo in vista delle Regionali di domenica in Friuli Venezia Giulia. Se lo scenario sarà questo, ha aggiunto, Mattarella "dovrà ritenere l'ipotesi di un governo tutto del centrodestra". Poi ha affermato: se il distacco di FI dalla Lega resta così ...

Governo - Di Maio : “Basta minacce da Berlusconi. Non faremo interesse di partito come la Lega” : “Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente Fico. “Io spero che possa prevalere il buon senso e mettersi al lavoro, potevamo fare l’interesse di partito, ma non abbiamo pensato all’interesse del ...

Berlusconi : “M5S PERICOLOSI COME HITLER”/ Ma Forza Italia : “Non lo ha detto lui - era una frase riferita” : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Staff Berlusconi : frase su ebrei non sua : 19.06 A Berlusconi "sono state attribuite parole che - come ha invece chiaramente detto - appartengono ad altri. In particolare la frase legata agli ebrei ed Hitler ("Mi hanno risposto che si sentono come gli ebrei al primo apparire di Hitler") è stata pronunciata da uno dei partecipanti ad un incontro del 24 aprile a Pordenone", quindi un concetto "semplicemente riferito". Lo precisa lo Staff del presidente di Forza Italia. E' una frase che ...

Di Battista a Marina Berlusconi : “Vero - non sarò nei libri di storia. Lascio per mia volontà e non per condanne” : “Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il Parlamentare senza mai risparmiarmi, di aver contribuito ad un Movimento capace di contrastare con forza l‘immoralità dilagante nel nostro Paese”. E “soprattutto mi inorgoglisce l’essere uscito dal Parlamento per mia volontà e non per via di una condanna per frode fiscale come successo a suo ...

Berlusconi : 'Il centrodestra è unito e non si può dividere' : "Abbiamo 172 parlamentari eletti con il voto di tutti: la nostra è una forza politica unita, che non si può dividere". Lo ha detto, riferendosi al centrodestra, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Pordenone in vista delle Regionali di domenica. "La nostra ...

Marina Berlusconi : "Mio padre è nella Storia - Di Battista non credo..." : "I grillini a pulire i cessi? Cosa si risponde a uno che non accetta nemmeno di sedersi al tavolo con te sfregiando la democrazia, a chi ti definisce il male assoluto come Stalin, Hitler o il diavolo? Cosa devi dire?".A dirlo all'Ansa è Marina Berlusconi che commenta così la situazione politica e i veti che il Movimento 5 Stelle ha posto a suo padre Silvio Berlusconi.In particolare la presidente di Fininveste e Mediaset se la prende con ...

Governo : Berlusconi - centrodestra non è coalizione artificiale : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il centrodestra è una forza unica, con la Lega abbiamo governato 9 anni, governiamo importanti regioni. Non c’è nessuna possibilità di essere rappresentati come una coalizione artificiale”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a un’iniziativa elettorale in Friuli. L'articolo Governo: Berlusconi, centrodestra non è coalizione artificiale sembra essere il primo su Meteo Web.

Marina Berlusconi contro Di Battista : “Lui non sarà mai nei libri di storia - mio padre sì” : Marina Berlusconi commenta gli attacchi del pentastellato Alessandro di Battista, che aveva definito suo padre "il male assoluto": "Mio padre alza il telefono e parla con Putin o con la Merkel, e chi lo offende parla al massimo con un comico o un esperto di computer".Continua a leggere

Pordenone - Berlusconi colpito da un uovo : lanciato da un uomo tra la folla : Pordenone - Un uomo ha lanciato un uovo in direzione di Silvio Berlusconi mentre questi era in mezzo alla folla, senza centrarlo. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine. Si ...