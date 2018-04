Berlusconi | “Di Maio su Mediaset? ​Da esproprio proletario!” Così M5s lancia segnali al

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Scendo in campo io” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che nel primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «C...

Governo - Di Maio “dialogo Lega - no Berlusconi”/ Salvini “Cdx unito - M5s vuole Pd”. Ko consultazioni Casellati : Governo, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Con tutto il centrodestra o nulla” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Governo - Giorgetti “Di Maio premier se…”/ Le condizioni : “accetta Berlusconi e la fiducia a M5S c'è” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: mandato esplorativo del presidente del Senato Casellati, Lega-M5s è scontro per Silvio Berlusconi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi. Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...

M5s - Di Maio : “Di Battista su Salvini e Berlusconi? Non voleva sabotarmi”. Botta e risposta con Gruber : “Alessandro Di Battista ha paragonato Salvini a Dudù, il cane di Berlusconi? Non credo che abbia fatto quella battuta per sabotare qualcosa. Alessandro ha tutta la mia stima e la libertà di dire quello che vuole”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader del M5S, Luigi Di Maio, risponde al giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, che nelle parole al vetriolo pronunciate dall’ex deputato pentastellato, Alessandro Di ...

Casellati e il dialogo col M5s : “Di Battista? Sue uscite da evitare. Emarginare Berlusconi è ferita alla democrazia” : La neopresidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a fronte di una richiesta di mandato esplorativo da parte del Quirinale ribadisce la sua disponibilità. “Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella – ha detto a L’intervista di Maria Latella su SkyTg24 – se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no”. “Come farà a dialogare con il M5s?”, chiede la giornalista alla presidente eletta ...

Berlusconi : “Di Maio non è laureato e non ha mai lavorato” : Movimentato comizio ad Isernia per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia era impegnato a sostenere Donato Toma, candidato alle regionali

Governo - Di Battista (M5s) : “Di Maio fa quello che avrei fatto io”. Poi picchia duro su Berlusconi e Salvini : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Di Maio nelle trattative per la formazione del Governo. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. ...

Berlusconi : “Di Maio non mi dica cosa fare” : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Fi va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con ...

Berlusconi : “Di Maio dimostra di non conoscere l’abc della democrazia” : Silvio Berlusconi è stato messo alla gogna da Luigi Di Maio. Matteo Salvini dal canto sta giocando la partita a