Berlusconi | «Andrà a finire che mi ricomprerò il Milan»

Alessandra Ghisleri : 'Gli italiani vogliono un governo M5s-Lega. E non con Berlusconi' : Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi . E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta ...

Come andrà a finire tra Berlusconi e Salvini : Roma. "Quella di Alfano fu una scissione ministeriale, d'altri tempi. Stavolta non ci sono i margini. Forse alcuni lo tradirebbero, Berlusconi. Ma non lo tradiranno, perché non ci sarebbe dove andare. ...

Berlusconi : "Centrodestra andrà unito al Colle" | M5s : Salvini scelga o lui o il cambiamento : Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all'auspicio di Salvini: "Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera' unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: "Incontriamoci". Secca risposta di Martina: "Impossibile".

Consultazioni - Berlusconi : "Il centrodestra andrà unito al Quirinale" : "Alle prossime Consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia in una nota, accogliendo la proposta del segretario della Lega di recarsi al Quirinale con una delegazione unica per contribuire alla formazione del nuovo governo.

Silvio Berlusconi - Alessandra Ghisleri : 'I suoi voti sono andati alla Lega - quelli del Pd al M5s' : 'A livello nazionale alla Camera i voti si sono mossi a blocchi. Nel centrodestra c'è stato un travaso di quasi tre milioni di voti - un po' meno, due milioni e 700 mila - da Forza Italia verso la ...

Elezioni 2018 : come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Alessandra Ghisleri su Silvio Berlusconi : 'Pagherà l'appello agli espulsi M5s - anche se forse era una battuta' : Silvio Berlusconi ha lanciato un appello ai grillini travolti da rimborsopoli, quelli che di fatto verranno espulsi dal M5s subito dopo il voto , poiché al seggio non ci vogliono rinunciare, . Il Cav, ...