Bce | rischio protezionismo più pronunciato

Sondaggio BofA - gestori : rischio maggiore da guerra commerciale - seguono Fed e Bce : Ad aprile, e per il secondo mese consecutivo, i gestori che hanno partecipato al Sondaggio di Bank of America Global Fund Manager Survey, hanno individuato nella minaccia di una guerra commerciale il ...

La pagella Bce a fine 2017 "Carige ad alto rischio" : Sono, come l'anno scorso, circa 400 i soci che partecipano all'assemblea degli azionisti di Carige che si tiene questa mattina ai Magazzini del Cotone di Genova per votare il bilancio 2017, che si è ...

Carige : ad alto rischio per Bce in 2017 : MILANO, 28 MAR - La 'pagella' data dalla Bce a Banca Carige con l'esame srep del 2017 ha classificato l'istituto ligure ad "alto rischio" attribuendogli un "giudizio complessivo" pari a 4, il voto più ...

Allarme di Bce e Fmi sui conti italiani. C'è il rischio stangata : Richiami tecnici, che sanno tanto di antidoti politici al rischio populismo. In Italia e altrove. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a non modificare le riforme previdenziali. Fondo ...

Il monito della Bce : riforma pensioni o conti a rischio : ULTERIORI RIFORME Nella zona euro 'l'implementazione di ulteriori riforme in questa area si rivela essenziale e non deve essere differita, anche in vista di considerazioni di economia politica', ...

Bce : la riforma delle pensioni serve per non mettere a rischio i conti : I bilanci dei vari Paesi membri dell'Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La Bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare seguito ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di capire ...

