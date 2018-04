Bce | Draghi | L' espansione rallenta | serve ancora il Qe

Troppe intercezze sulla crescita - Draghi e la Bce non discutono la futura politica monetaria : Il consiglio direttivo Bce non ha discusso sulle prospettive di politica monetaria «in sé». Non è stato discusso, in particolare, che forma prenderà il quantitative easing dopo settembre, quando finirà la fase che prevede acquisti per 30 miliardi al mese...

Bce - Draghi : da timori guerra commerciale conseguenze profonde sulla fiducia : Riguardo ai timori di una guerra commerciale, il presidente della Bce Mario Draghi ha sottolineato che tutto dipende da come si reagisce alla retorica e che, al momento, il grado delle ritorsioni ...

Bce : Draghi chiede ancora riforme strutturali : Il numero uno della Bce Mario Draghi ha affermato che per cogliere appieno i vantaggi della politica monetaria espansiva della banca centrali altri attori dovrebbero contribuire in maniera decisiva aumentando la crescita potenziale di lungo termine e riducendo le vulnerabilità del sistema. "...

Draghi - Bce - prende tempo sul tapering : ... durante la conferenza stampa odierna specificando che in questa fase la banca centrale deve leggere con estrema attenzione i segnali che giungono dal mercato e dall'economia globale in maniera da ...

Bce - Draghi : crescita Eurozona rimane solida e diffusa. Tassi invariati : La crescita dell'Eurozona dà segnali di 'moderazione' ma rimane coerente con le prospettive di ripresa dell'inflazione. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ...

Bce - Draghi : moderazione crescita - ma economia rimane solida : Mario Draghi riconosce che la crescita dell'economia dell'Eurozona è stata interessata da una "moderazione" dall'inizio dell'anno. Il numero uno della Bce ha anche affermato tuttavia di credere che la crescita rimanga solida e diffusa, e che la ...

Bce : Draghi conferma approccio accomodante : "La nostra politica monetaria - ha aggiunto Draghi - dovrebbe continuare a sostenere la domanda domestica". , GD - www.ftaonline.com,

Draghi preoccupato - cosa farà la Bce? : L'anello mancante per mettere fine alla politica accomodante è senza dubbio una chiara crescita nell'inflazione , che resta ancora inchiodata ben al di sotto dell'obiettivo del quasi 2% che la Bce ha ...

Bce - Draghi : stimoli monetari ancora necessari : Teleborsa, - In salute l'economia dell'Eurozona, che "sta crescendo in modo robusto" e in maniera "diffusa tra i Paesi e i settori", ha scritto il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi , nel discorso ...

Bce - Draghi : stimoli monetari ancora necessari : In salute l'economia dell'Eurozona, che "sta crescendo in modo robusto" e in maniera "diffusa tra i Paesi e i settori", ha scritto il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi , nel discorso ...

Bce : Draghi - "pazienza - persistenza e prudenza" ancora necessarie : ... 20 apr - "Sebbene la nostra fiducia nell'outlook dell'inflazione sia migliorata, le incertezze restanti rendono ancora necessarie la pazienza, la persistenza e la prudenza in merito alla politica ...

Draghi - stimoli monetari Bce ancora necessari : Washington, 20 apr. , askanews, 'Sebbene la nostra fiducia nell'outlook dell'inflazione sia migliorata, le incertezze restanti rendono ancora necessarie la pazienza, la persistenza e la prudenza in ...

Draghi - stimoli monetari Bce ancora necessari : Washington, 20 apr. , askanews, - "Sebbene la nostra fiducia nell'outlook dell'inflazione sia migliorata, le incertezze restanti rendono ancora necessarie la pazienza, la persistenza e la prudenza in ...

Bce - Draghi : crescita robusta ma serve ancora pazienza : 'L'economia dell'area dell'euro ha continuato a espandersi in modo robusto, con una crescita diffusa in tutti i paesi e settori'. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi nel discorso depositato ...