Baye Dame | ira di Barbara D' Urso | ' Atteggiamenti inaccettabili | in arrivo provvedimenti'

Grande Fratello 2018 - la produzione interviene sullo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame : L'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame che ha portato i due ai limiti di un'aggressione fisica si è conclusa con un richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.

Barbara d'Urso contro Baye Dame : "Per me è inaccettabile - io non ci sto" : Grande Fratello, Baye Dame verrà squalificato? Le parole di Barbara d'Urso parlano chiaro Com'era prevedibile, nella puntata odierna di Pomeriggio 5 Barbara d'Urso ha parlato di quanto accaduto ieri, mercoledì 25 aprile, nella Casa del Grande Fratello. La conduttrice napoletana ha condannato il comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar e annunciato che […]

Baye Dame - lite con Aida Nizar/ Barbara d'Urso annuncia "provvedimenti molto seri" : "io non ci sto!" : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.

Se Baye Dame del Gf è la drag queen del Muccassassina : Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Baye Dame e della violenta discussione avuta con Aida Nizar all'interno della casa del Gf Nip . Gli occhi - inveitabilmente - sono tutti su questi due ...

Baye Dame e Aida litigano : tutti concorrenti contro la Nizar al GF 15 : GF 15, dopo la lite tra Baye Dame e Aida tutti i ragazzi contro la Nizar: quello che è successo nella Casa Lo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame ha acceso gli animi degli utenti sul web nelle ultime ore. Il pubblico che da casa segue il Grande Fratello non ha infatti particolarmente gradito […]

Gli opinionisti del Gf contro Baye Dame : "Prendete provvedimenti" : Il durissimo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame non è piaciuto per niente al pubblico del Gf Nip e nemmeno agli opionisti del programma. Sia Cristiano Malgioglio che Simona Izzo, infatti, hanno ...

Gf - Baye Dame perde la testa e minaccia Aida Nizar : "Ora ti ammazziamo" : Il clima nella casa del Gf Nip non è dei migliori e nelle ultime ore si è consumata una furibonda lite che è quasi sfociata in rissa.I protagonisti di questa tensione sono Baye Dame e Aida Nizar. Quest'ultima, infatti, è entrata nella casa del Gf soltanto lunedì e il suo ingresso ha rotto l'equilibrio che i concorrenti del reality avevano raggiunto. Con il suo carattere esuberante ha fin da subito fatto discutere, ma è stato nel giorno della ...

Baye Dame nel mirino di Cristiano Malgioglio - cosa farà il GF 15? : Baye Dame è finito ufficialmente nel mirino di Cristiano Malgioglio. L’opinionista del GF 15 non ha apprezzato le parole ed il tono del concorrente senegalese verso Aida Nizar. Nei giorni scorsi, la spagnola ha messo alla prova tutti gli animi della Casa e per via di un tiramisù sottratto al popolo si è scatenato il putiferio. Baye Dame in prima linea: urla assicurate contro Aida Nizar, che di contro ha pianto solo dopo aver visto Alberto ...

Aida Nizar - lite con Baye Dame/ Luigi Favoloso e la trappola per la spagnola : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.

Grande Fratello 2018 : Baye Dame attacca Aida. Malgioglio e il web insorgono : Cronaca della seconda puntata 12 Gennaio 2015 Grande Fratello 2018: scintille tra Malgioglio e Aida Nizar e il primo eliminato. Cronaca della prima puntata 12 Gennaio 2015 Grande Fratello 2018: la ...

GF 2018 : rissa sfiorata tra Aida Nizar e Baye Dame - web in rivolta! : Una violenta lite nella casa del Grande Fratello ha mandato all’aria l’armonia che avrebbe dovuto esserci per il giorno della Festa della Liberazione. Cosa è successo tra Aida Nizar e Baye Dame? Ecco tutti i dettagli della lite! Eravamo certi che con il suo ingresso nella casa Aida avrebbe rotto gli equilibri che si erano creati fra i concorrenti, ma ciò che è accaduto nella giornata del 25 Aprile ci ha rivelato ...

“Ahhhh - ecco chi è Baye Dame!”. Al Grande Fratello - l’italo senegalese ha raccontato la sua storia - ma mica tutta. Si è ‘dimenticato’ un particolare - che ora è stato scoperto. Pensava davvero di poterlo tenere nascosto a lungo? : Appena entrato nella Casa del Grande Fratello, Baye Dame ha subito conquistato il pubblico. Simpaticissimo, esuberante e senza peli sulla lingua, era a dir poco eccitato di varcare la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, invece, ha finito per far infuriare persino Cristiano Malgioglio, che ha già chiesto provvedimenti contro di lui. Il concorrente italo senegalese si è infatti reso protagonista di uno scontro durissimo con Aida Nizar, la ...

Grande Fratello - rissa tra Baye Dame e Aida Nizar : 'Ti attacco al muro'. Panico - regia costretta a staccare le riprese : Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello . Si è sfiorata letteralmente la rissa tra Aida Nizar e Baye Dame per colpa di un tiramisù . Il litigioso senegalese ne ha preparate 17 porzioni da ...

Bullismo al Grande Fratello 15 : il concorrente Baye Dame Vs Aida Nizar. Squalifica in vista? : Bullismo al GF 15: il concorrente di colore Baye Dame, brillante drag queen della Mucca Assassina di Roma di Vladimir Luxuria ha umiliato, urlato, sbeffeggiato la concorrente spagnola Aida Nizar, nel pomeriggio festivo di mercoledì 25 aprile. Grande Fratello 15: Baye Dame vs Aida Nizar La concorrente spagnola Aida Nizar, ultimo acquisto della Casa più spiata d’Italia nel pomeriggio del 25 aprile è stata letteralmente bullizzata da tutti i ...