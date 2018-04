BattleTech è disponibile su PC

eurogamer

(Di giovedì 26 aprile 2018), il nuovo strategico a turni è orasu PC tramite Steam.Il titolo è stato sviluppato da Harebrained Schemes ed è basato dal gioco da tavolo\di ruolo FASA,segue le vicende della squadra mercenaria Mech Lance alle prese con diversi contratti, il tutto mentre Lady Kamea Amano cerca di riprendere il trono usurpato dallo zio.Come riporta Gamingbolt, il titolo permette al giocatore di personalizzare più di 30 Mech da guerra, sarà possibile equipaggiare le unità con svariate armi come pure addestrare i piloti con nuove abilità. Come ci si aspetta da un tattico a turni il successo in combattimento è spesso influenzato da fattori come altezza, dotazione e precisione. Durante la campagna principale il gioco permetterà al giocatore di accettare contratti secondari.Read more…