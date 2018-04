Baseball | troppi stranieri in Serie A Le nuove regole penalizzano gli italiani Così

oasport

(Di giovedì 26 aprile 2018) La stagione delha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato hapreso il nome diA1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre iscritte sono 10 e non 12 come inizialmente auspicato. Un numero che verrà raggiunto (si spera) nel 2019, quando saranno quattro le promosse dalla A2. Ma le novità hanno riguardato anche la composizione del roster. Quest’anno le squadre potranno essere composte da un massimo di 26 atleti, equamente ripartiti tra Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non (non AFI), senza alcun obbligo sul loro utilizzo in campo. Ovvero niente più distinzione ...