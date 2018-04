Barzagli | “tifosi sono venuti a incoraggiarci | nessuna contestazione”

calcioweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) “I tifosipere hanno fatto una bella cosa e credo che lo abbiano sentito un po’ tutti i ragazzi della squadra. Io ho visto dei toni molto tranquilli, non ho sentito né minacce né contestazioni”. Il difensore della Juventus Andreasi esprime così sul confronto di martedì scorso tra alcuni giocatori bianconeri e i tifosi, in seguito al ko casalingo con il Napoli che rimette in discussione il campionato. “per darci la loro fiducia,quindi è stata una giornata positiva al di là di quello che si puòdire fuori”, aggiunge il 36enne toscano ai microfoni di Sky Sport-. (AdnKronos) L'articolo: “tifosicontestazione” CalcioWeb.