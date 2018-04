Barzagli; ' Con i tifosi né liti | né contestazioni'

Juventus - Barzagli : 'Nessuna contestazione : i tifosi ci hanno solo incitato' : 'Sono venuti per darci la loro fiducia, quindi è stata una giornata positiva al di là di quello che si può dire fuori', aggiunge il 36enne toscano ai microfoni di Sky Sport . 'Conosciamo l'importanza ...

Probabili formazioni Juventus-Real Madrid - quarti di finale Champions League : bianconeri senza Benatia e Pjanic - Allegri si affida a Barzagli : Due perni dello scacchiere di Allegri salteranno l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Benatia e Pjanic hanno rimediato un pesante cartellino giallo a Wembley e non potranno prender parte alla sfida tra la Juventus e i Galacticos. Due assenze non da poco per Allegri, che in ogni caso ha dimostrato a più riprese di saper fare di necessità virtù e leggere le partite con grande acume tattico. Il tecnico ...

Barzagli : “strano vedere Bonucci con altra maglia” : “Credo che per lui sarà molto emozionante e chiaramente anche per noi vederlo in un’altra squadra farà una certa impressione però una volta salutati sul campo ognuno darà battaglia”. Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli sul ritorno da avversario all’Allianz Stadium di Leonardo Bonucci in occasione di Juventus-Milan di sabato sera. “Per Leo sarà una partita speciale, perché torna all’Allianz Stadium ...

Barzagli : “strano vedere Bonucci con altra maglia” : “Credo che per lui sarà molto emozionante e chiaramente anche per noi vederlo in un’altra squadra farà una certa impressione però una volta salutati sul campo ognuno darà battaglia”. Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli sul ritorno da avversario all’Allianz Stadium di Leonardo Bonucci in occasione di Juventus-Milan di sabato sera. “Per Leo sarà una partita speciale, perché torna all’Allianz Stadium ...

Juventus - Barzagli/ Il difensore bianconero non pensa al ritiro : "Solo quando calerò" : Juventus, parla Barzagli: “Napoli? Conta chi vince, siamo duri a morire, è nel nostro dna”. Le parole dell’esperto difensore bianconero, dopo la grande impresa di Wembley(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Juventus - Barzagli/ “Napoli? Conta chi vince - siamo duri a morire - è nel nostro dna” : Juventus, parla Barzagli: “Napoli? Conta chi vince, siamo duri a morire, è nel nostro dna”. Le parole dell’esperto difensore bianconero, dopo la grande impresa di Wembley(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Tottenham-Juventus - Barzagli rischia grosso : brutta reazione del bianconero : Tottenham-Juventus – Si sta giocando il ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League, in campo Tottenham e Juventus che si stanno affrontando in una gara fondamentale per la qualificazione ai quarti. Momento iniziale da brividi con il minuto di silenzio per Davide Astori, trovato senza vita prima della gara di campionato contro l’Udinese. Errore clamoroso dell’arbitro che non ha fischiato un rigore nettissimo ...

Nazionale - Buffon/ Di Biagio : "Il capitano sarà convocato a marzo con Chiellini. Barzagli e De Rossi no" : Nazionale, Buffon: Gigi Di Biagio: il capitano sarà convocato a marzo insieme a Giorgio Chiellini, mentre non ci saranno Andrea Barzagli e il calciatore della Roma Daniele De Rossi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:28:00 GMT)