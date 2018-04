Bari | gli ecomostri invadono la città per colpa della burocrazia

Il Gruppo Casillo celebra la Puglia al Villaggio Coldiretti : 3ª tappa a Bari il prossimo 27 - 28 e 29 aprile : Il Villaggio Coldiretti a Bari per scoprire e raccontare la bellezza della tradizione contadina italiana. Una tre giorni che animerà il Lungomare Imperatore Augusto con street food, mercati, esperienze dirette e che vedrà la partecipazione delle migliori realtà rurali del Belpaese. Il Villaggio Coldiretti rappresenta un’occasione unica per celebrare la “fattoria italiana” e la sua biodiversità nonché un momento di confronto per gli agricoltori e ...

Papa - 7 luglio a Bari preghiera pace M.O : 20.59 Il Papa prenderà parte a Bari il 7 luglio prossimo a una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente. All'incontro ecumenico per la pace il Papa intende invitare i Capi di Chiese e Comunità cristiane di quella regione. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana.

PAPA FRANCESCO A Bari : INCONTRO A LUGLIO PER PACE MEDIO ORIENTE/ “Battesimo un dono - no formula magica” : PAPA FRANCESCO, l'udienza generale in Piazza San Pietro: "il battesimo non è una formula magica, è un dono dello Spirito Santo". Invito alla preghiera, "protegga tutti i bambini"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Decaro - orgogliosi del ruolo di Bari : ANSA, - Bari, 25 APR - "Oggi, a Bari come in tante altre città italiane, ricordiamo il sacrificio di decine di migliaia di italiani animati dal fervore delle idee e da una passione civile che li ha ...

Milan - frattura a 2 vertebre lomBari per Biglia : Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento, una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito “la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari” a seguito di uno scontro di gioco durante il match di ieri. E’ quanto sottolinea il bollettino medico sul giocatore argentino riportato sul sito del club. (AdnKronos) L'articolo Milan, frattura a 2 vertebre lombari per Biglia sembra ...

Infortunio Biglia/ Milan - frattura di due vertebre lomBari : a rischio finale Coppa Italia e Mondiali : Infortunio Biglia, Milan annuncia: frattura di due vertebre lombari. Le ultime notizie: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali. Stagione finita per il regista argentino?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Diretta / Foggia Bari (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Pareggio giusto nel derby pugliese! : Diretta Foggia Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby pugliese di Serie B, 37^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Coldiretti - dazi : il Parlamento fermi il grano al glifosato come Barilla : “Il Parlamento ha l’opportunità di fermare le importazioni di grano al glifosato destinate alla produzione di pasta come hanno già fatto i principali gruppi industriali italiani che hanno annunciato di non aver firmato nessun contratto per l’importazione del grano dal Canada dove il potente erbicida viene utilizzato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Italia dove questa pratica è vietata“: è quanto afferma la Coldiretti ...

Glifosato : Barilla decide di tagliare le importazioni di grano Canadese : Il direttore degli acquisti di Barilla, Emilio Ferrari, ha dichiarato che al momento la Barilla non ha firmato nessun contratto per l’importazione di grano duro dal Canada. La decisione presa è dovuta alla presenza, nel grano Canadese, di Glifosato il pesticida ritenuto dannoso per la salute umana. Il gruppo Barilla, il più grande produttore di pasta al mondo, ha richiesto ai rifornitori canadesi di non trattare il grano duro con Glifosato in ...

Made in Italy - Coldiretti : plauso per lo stop di Barilla al grano con glifosato : “Gli agricoltori per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano duro in Italia dove è vietato l’uso del glifosato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Canada ed in altri paesi”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in riferimento all’annuncio della Barilla che ha aggiornato i parametri qualitativi per questa materia prima strategica e chiede “ai produttori ...

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...