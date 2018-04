Barbara D' Urso annuncia provvedimenti | «Atteggiamenti di Baye inaccettabili | io non ci

Grande Fratello - lite con la spagnola : Barbara D'Urso comunica il provvedimento : Rischia di concludersi in anticipo l’avventura di Baye Dame al Grande Fratello 15. L’italo senegalese è finito nel mirino dei seguaci del reality show di Canale 5 per l’infuocata lite con Aida Nizar. L’ingresso della spagnola ha spezzato i precari equilibri presenti in casa con i concorrenti che hanno immediatamente preso di mira la quarantaduenne accusandola di aver nominato Patrizia. Successivamente l’iberica ha litigato con i compagni di ...

Baye Dame - ira di Barbara D'Urso : 'Atteggiamenti inaccettabili - in arrivo provvedimenti' : A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso affronta in prima persona la bufera che ha colpito il Grande Fratello in questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar. Tranne Alberto e ...

Barbara d’Urso contro Baye Dame : “Per me è inaccettabile - io non ci sto” : Grande Fratello, Baye Dame verrà squalificato? Le parole di Barbara d’Urso parlano chiaro Com’era prevedibile, nella puntata odierna di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha parlato di quanto accaduto ieri, mercoledì 25 aprile, nella Casa del Grande Fratello. La conduttrice napoletana ha condannato il comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar e annunciato che […] L'articolo Barbara d’Urso contro Baye Dame: ...

Bullismo ad Aida Nizar - Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Barbara D’Urso annuncia provvedimenti molto seri : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di Bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

Baye Dame - lite con Aida Nizar/ Barbara d’Urso annuncia “provvedimenti molto seri” : “io non ci sto!” : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Grande Fratello - bullismo contro Aida Nizar : silenzio - parla Barbara d'Urso : Barbara d'Urso commenta l'episodio di bullismo nella casa del Grande Fratello 15 , il reality da lei condotto. La showgirl dichiara a Pomeriggio 5: 'Ieri per me è stato un giorno molto particolare, ...

Guerra a Mediaset - Federica Panicucci spietata : come vuole ridurre Barbara d'Urso : Federica Panicucci 'costretta' a parlare di Barbara d'Urso ? Più o meno. Secondo Oggi , a Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset, non si parla d'altro. 'Si mormora che Federica Panicucci abbia ...

Grande Fratello 2018 - malore in diretta/ Video - Alessia sviene in cucina : Barbara d'Urso svela cos'è accaduto : Grande Fratello 2018, malore in diretta: Alessia sviene e Mediaset oscura tutto? Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Barbara d'Urso commenta il bullismo contro Aida Nizar : Dopo aver letto l'opinione degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche Barbara d'Urso ha commentato quanto accaduto ieri pomeriggio nella Casa del Grande Fratello 15, il reality da lei condotto, contro la concorrente Aida Nizar. Durante la puntata di giovedì 26 aprile di Pomeriggio 5, infatti, la conduttrice ha espresso il suo parere:"Ieri per me è stato un giorno molto particolare, nonostante sia stato un giorno di ...

“Aida Nizar? Ecco chi è davvero”. Super bomba al Grande Fratello - la sconvolgente scoperta sulla sua vita : “Ora si spiega perché Barbara D’Urso…” : Per un bel po’ di giorni non si è parlato d’altro (soprattutto sui social): la new entry spagnola del Grande Fratello Aida Nizar, che in Italia è conosciuta esclusivamente per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso sostenendo Marco Ferri, bel modello e naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Ma chi è questa 43enne a dir poco esuberante? È davvero famosa in Spagna? E soprattutto, se lo è, per quale motivo lo è? ...

Pomeriggio 5/ Il web chiede a Barbara d’Urso di commentare quanto successo al GF15 : Dopo un giorno di riposo per la festa della Liberazione oggi, giovedì 26 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:30:00 GMT)

'Me ne vado - è uno scandalo' : Barbara d'Urso nei guai - il vip che la vuole piantare : Cristiano Malgioglio per una volta si fa serio. L'opinionista cult del Grande Fratello minaccia di abbandonare il programma se la brutta piega che ha preso non si fermerà. Malgioglio stigmatizza in ...

“Mollo il Grande Fratello”. Cristiano Malgioglio su tutte le furie - Barbara D’Urso senza parole. Quella cosa non va proprio giù all’opinionista col ciuffo : Cristiano Malgioglio furioso. Il paroliere ed ex protagonista del Grande Fratello Vip ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di opinionista del reality e anche sui social commenta le vicende della Casa. Che, a memoria, non è mai stata così ‘ad alta tensione’. L’arrivo di Aida Nizar ha davvero scaldato gli animi degli inquilini. Troppo, viste le ultime. Ammutinamento: tutti contro la spagnola. Cristiano, che non ...

Federica Panicucci contro il Grande Fratello di Barbara d’Urso? Il gossip : Federica Panicucci vuole prendere le distanze da Barbara d’Urso? Federica Panicucci e Barbara d’Urso, in un modo o nell’altro, sono sempre riuscite a far parlare di loro. Sulla loro presunta rivalità, infatti, tanto si è detto e scritto. Le dirette interessate, tuttavia, sono sempre state molto attente nel rilasciare dichiarazioni al riguardo, proprio per evitare di alimentare voci di corridoio e pettegolezzi sul loro conto. Delle due ...