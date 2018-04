Bandiera Verde | Sottosegretario Bianchi | importanti riconoscimenti per Crotone

Bandiera verde-Lega a Capalbio - la destra sbanca anche la roccaforte rossa di Prato : La Prato rossa da sempre è andata armi e bagagli al centrodestra. Giorgio Silli per la Camera e Patrizio La Pietra, per il Senato, rispettivamente espressione di Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono i due nomi che vanno a Roma nei collegi di Prato. E' clamoroso il ribaltone che avviene proprio a Prato: le vittime politiche in questo caso sono Benedetto Della Vedova per la Camera e Caterina Bini per il Senato.Cambia tutto in due collegi ...