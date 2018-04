BANCHE & RIPRESA Le strategie delle Pmi per trovare credito

BANCHE d’investimento offshore : così Apple - Google & C usano i 3mila miliardi di dollari parcheggiati nei paradisi fiscali : Il mutuo con Amazon, il trasferimento di denaro con Apple, il prestito Google, Facebook o Alibaba, eccetera. Si discute molto del possibile ingresso dei colossi dell’Information Technology nel settore dei servizi bancari. Per guardare il dito si rischia però di perdere di vista la luna. Ossia, come sottolineato di recente anche dal Financial Times, che molti di questi soggetti operano già oggi come Banche di investimento e lo fanno con una ...