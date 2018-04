Banane | ecco le loro infinite proprietà benefiche e cosmetiche

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tra gli alimenti più consumati al mondo, la banana è il frutto del banano, del genere Musa. Nutritiva, energetica, indicata principalmente per sportivi, nei casi di spossatezza e stanchezza cronica e fibriomialgia,ricca di amido, essa riduce crampi muscolari, colesterolo e ipertensione arteriosa, grazie alla sua pro prietà alcalinizzante funge da antiacido natruale, riduce nausea e vomito mattuttini, pe r cui è consigliata alle donne in gravidanza, prevendo le malformazioni fetali (es. spina bifida) grazie all’acido folico.Ottimo integratore per chi smette di fumare, la banana, per via del suo contenuto di fibre, regolarizza l’attività intestinale, promuove l’assorbimento di calcio er nutrienti provenienti dal cibo; è purificante, antiossidante e, nell’ambito di un regime dietetico, evita gli improvvisi attacchi di fame e le frequenti incursioni al frigo e alla credenza di casa, donando ...