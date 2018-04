Avio | via libera dei soci a dividendo da 0 | 38 euro per azione

Isola dei Famosi 2018 - Fl Avio Montrucchio a Verissimo : "Alessia Mancini? 4 giorni di viaggio per vederla pochi minuti" : L'attore e conduttore Flavio Montrucchio , vincitore della seconda edizione del Grande Fratello e marito di Alessia Mancini, concorrente della tredicesima edizione de L' Isola dei Famosi , reality show attualmente in onda su Canale 5, è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante l'ultima puntata andata in onda su Canale 5 di Verissimo . Flavio Montrucchio , che a breve tornerà sul piccolo schermo alla conduzione di 4 Mamme, programma in ...

“Non ti sopporta nessuno”. Sbam! Isola : e Alessia Mancini esplode. L’aria è tesa ma la moglie di FlAvio Montrucchio è sulla via dell’esaurimento. Bastano poche parole per farle perdere le staffe e farla reagire nel peggiore modi. Mamma che roba… : Paola Di Benedetto è l’eliminata dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Vista però la scarsità di naufraghi – in tanti se ne sono andati indipendentemente dall’eliminazione – la produzione ha deciso di riammetter in gioco qualche naufrago eliminato. Se sperate di rivedere Francesco Monte o Eva Henger sull’Isola, siete fuori strada. Entrambi non hanno accettato l’invito. In compenso Paola lo ha fatto – quindi bisognerà aspettare un pochino ...