Avicii | un comunicato della famiglia lascia pensare al suicidio | ' Non poteva più andare

Avicii - in un comunicato la famiglia parla di suicidio : “Non poteva più andare avanti” : A poche ore dalla morte, la famiglia di Avicii aveva chiesto di rispettare il silenzio e non aveva parlato delle cause della scomparsa del dj, morto in Oman a 28 anni. Ma ora, in un comunicato pubblicato su Variety e già rilanciato da molti media internazionali, fa intendere che Tim Bergling si è suicidato. Stockholm, 26 April 2018 Our beloved Tim was a seeker, a fragile artistic soul searching for answers to existential questions. An ...