Avicii | true stories | i presagi del dj morto a 28 anni “Se vado avanti così muoio

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tim sapeva che se fosse andatosarebbe. Ma chi era intorno a lui preferiva ignorare la sua volontà, convincerlo a continuare tour estenuanti da 300 date l’anno nonostante lui gridasse di impazzire di stress, ansia e dolore fisico. Tim è Tim Bergling, superstar dell’elettronica che lo scorso 20 aprilea 28in Oman. Da dieci era, dj di fama mondiale, idolo da Ibiza a Osaka, genio creativo per Nile Rodgers e Chris Martin. Il suo nome a molti non dice nulla, ma da settei suoi pezzi sono tra i più passati anche dalle nostre radio. La sua vita dagli esordi all’apice del successo è raccontata nel documentario, disponibile su Netflix dall’autunno 2017. Un documentario che visto oggi, dopo la scomparsa del dj – avvenuta per cause che non sono state rese pubbliche – è una raccolta di ...