«Avicii si è suicidato» Per alcuni familiari non ce la faceva più a continuare Verità

Avicii - famiglia rompe silenzio "Non ha retto allo showbusiness - si è suicidato" : " Avicii si è suicidato", è la rivelazione - e conferma - di alcuni famiglia ri del dj 28enne, autore "Wake me up" e di altri successi musicali. Tim Bergling, nome dell'artista all'anagrafe, non avrebbe retto al peso dello showbusiness . Il produttore è morto il 20 aprile 2018, Mascate, Oman.Il parere dei parenti"Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace", avrebbero dichiarato alcuni parenti stretti del musicista norvegese al tabloid ...

