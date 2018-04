Avicii | la famiglia rivela | ' Non poteva più andare avanti'

Avicii - famiglia rompe silenzio "Non ha retto allo showbusiness - si è suicidato" : "Avicii si è suicidato", è la rivelazione - e conferma - di alcuni famigliari del dj 28enne, autore "Wake me up" e di altri successi musicali. Tim Bergling, nome dell'artista all'anagrafe, non avrebbe retto al peso dello showbusiness. Il produttore è morto il 20 aprile 2018, Mascate, Oman.Il parere dei parenti"Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace", avrebbero dichiarato alcuni parenti stretti del musicista norvegese al tabloid ...

La morte di Avicii - lettera aperta della famiglia : "Non poteva più andare avanti" : "Era una fragile anima artistica in cerca di risposte a domande esistenziali". Il dj svedese è stato trovato morto il 20 aprile scorso in una stanza d'albergo di Muscat, capitale dell'Oman

Avicii - in un comunicato la famiglia parla di suicidio : “Non poteva più andare avanti” : A poche ore dalla morte, la famiglia di Avicii aveva chiesto di rispettare il silenzio e non aveva parlato delle cause della scomparsa del dj, morto in Oman a 28 anni. Ma ora, in un comunicato pubblicato su Variety e già rilanciato da molti media internazionali, fa intendere che Tim Bergling si è suicidato. Stockholm, 26 April 2018 Our beloved Tim was a seeker, a fragile artistic soul searching for answers to existential questions. An ...

Il messaggio della famiglia di Avicii dopo le iniziative e gli omaggi al dj scomparso : “Siamo grati a coloro che lo hanno amato” : Il commovente messaggio della famiglia di Avicii dopo alcuni giorni dalla scomparsa del dj svedese, morto a soli 28 anni lo scorso venerdì 20 aprile. La morte di Avicii ha sconvolto il mondo della musica internazionale e tutti i fan dell'artista di Levels, tanto che nelle ultime ore diverse sono state le iniziative in tutto il mondo per omaggiare Tim Bergling e la sua musica. Dalle campane di Utrecht in Olanda, che per alcuni minuti hanno ...