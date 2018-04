ilfattoquotidiano

: Con la sua musica ha fatto ballare il mondo il mondo intero: il dj e produttore svedese #Avicii è morto a soli 28 a… - Radio1Rai : Con la sua musica ha fatto ballare il mondo il mondo intero: il dj e produttore svedese #Avicii è morto a soli 28 a… - Cascavel47 : Avicii, in un comunicato la famiglia parla di suicidio: “Non poteva più andare avanti” - ziomuro : #Avicii è morto suicida. Dopo un nuovo comunicato della famiglia, il The Sun conferma la lettera d'addio… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) A poche ore dalla morte, ladiaveva chiesto di rispettare il silenzio e non avevato delle cause della scomparsa del dj, morto in Oman a 28 anni. Ma ora, in unpubblicato su Variety e già rilanciato da molti media internazionali, fa intendere che Tim Bergling si è suicidato. Stockholm, 26 April 2018 Our beloved Tim was a seeker, a fragile artistic soul searching for answers to existential questions. An over-achieving perfectionist who travelled and worked hard at a pace that led to extreme stress. When he stopped touring, he wanted to find a balance in life to be happy and be able to do what he loved most – music. He really struggled with thoughts about Meaning, Life, Happiness. He could not go on any longer. He wanted to find peace. Tim was not made for the business machine he found himself in; he was a sensitive guy who loved his fans but shunned the ...