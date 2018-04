Asia Argento vs Matteo Salvini L' attrice attacca il leghista | mer*a Lui

FAUSTO BRIZZI INDAGATO PER VIOLENZA / Ultime notizie : Asia Argento non ci sta e fa il suo appello : FAUSTO BRIZZI INDAGATO per VIOLENZA sessuale, ma denunce “tardive”: inchiesta verso archiviazione. Le Ultime notizie: nei prossimi giorni la decisione sul procedimento(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:29:00 GMT)

Fausto Brizzi indagato per molestia sessuale. Asia Argento : "Resterà impunito" : Il regista Fausto Brizzi è indagato per molestia sessuale a seguito delle denunce presentate da tre giovani donne. Lo scrive il Corriere della Sera, dopo che l'iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla procura di Roma. Secondo il giornale, peraltro, si profila anche l'archiviazione del procedimento perché due delle denunce sono arrivate oltre i termini di legge, mentre la terza non presenterebbe ...

Molestie - Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York : Molestie, Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York L’attrice e Laura Boldrini protagoniste di un panel sull’Italia accolte dalle protagoniste del movimento #MeToo Continua a leggere

Rocco Siffredi distrugge Asia Argento : 'Incattivita - ha visto troppi film del padre' : Rocco Siffredi torna a parlare dello spinoso tema delle molestie nel mondo dello spettacolo, cavallo di battaglia di Asia Argento . A proposito dell'attrice, che recentemente si è coalizzata con Laura Boldrini, il re del porno dichiara: 'Si sta incattivendo, ha un odio ...

Molestie - Asia Argento al summit mondiale delle donne a New York : E la Boldrini ha aggiunto: "L`insulto personale è diventato un'arma politica. Se fossi stata un uomo, non sarei mai stata trattata in questo modo. Ne sono sicura al 100%".

Asia Argento con Laura Boldrini : «Donne - uniamoci contro gli abusi» : Il Women in the World Summit che per tre giorni, dal 13 al 15 aprile, si tiene al David H. Koch Theater al Lincoln Center di New York, quest’anno si è aperto con la voce di Ambra Battilana Gutierrez. A luci ancora spente, con il palco ancora vuoto, sono le sue parole che risuonano nel teatro. Non è una performance, non è finzione. Sono le parole registrate durante un’operazione condotta dall’FBI nel 2015, dopo che Ambra ...

Rocco Siffredi : "Asia Argento si sta incattivendo - mi spiace. Ha visto troppi film del padre" : Sempre schietto e diretto. Rocco Siffredi è tornato a parlare della battaglia #MeeToo criticando Asia Argento, esponente di punta del movimento in Italia.Una campagna nata in America lo scorso autunno all'indomani del caso molestie, che ha avuto un richiamo anche nel nostro Paese, con l’attrice romana aggregatasi alla lista di accusatrici di Harvey Weinstein.prosegui la letturaRocco Siffredi: "Asia Argento si sta incattivendo, mi spiace. ...

Asia Argento sputtanata - Luca Barbareschi alle Iene : 'Le molestie sessuali? La verità è che lei...' : ' Asia Argento non è mai stata davvero molestata '. Luca Barbareschi , intervistato da Le Iene, definisce #metoo un movimento di ' mentecatti '. 'Confermo, è un movimento per cretini - dice l'attore - ...

Barbareschi a Le Iene : «Asia Argento mai molestata. #metoo? Confermo - sono cretini» : Qualche giorno fa le sue dichiarazioni hanno lasciato l'amaro in bocca a molti e fatto discutere altri: Luca Barbareschi aveva affermato di aver messo sotto contratto il regista Fausto Brizzi, ...

Dario Argento - "Asia è un'attrice scomoda"/ "Mia figlia terrorizzata dai molestatori - erano potenti" : Dario Argento, "Asia è un'attrice scomoda": il regista italiano torna a parlare dello scandalo molestie che ha coinvolto sua figlia, che ha denunciato gli abusi di Harvey Weinstein(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Cristiana Capotondi contro Asia Argento : 'Molestie - troppo clamore mediatico' : Cristiana Capotondi , protagonista del film di Marco Tullio Giordana in cui interpreta Nina, una donna che non scende a compromessi, parla al Giorno dello spinosissimo tema delle molestie sessuali. 'A ...

LUCA BARBARESCHI CONTRO Asia Argento E #METOO/ “Ci vediamo in tribunale" : la replica dell'attrice : LUCA BARBARESCHI guerra con ASIA ARGENTO e attacco al movimento di #METOO: il regista e produttore promette di portarla in tribunale, l'attrice replica ancora sui social.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Perdiamoci di vista - su Iris/ Trame e curiosità : il film con Asia Argento (oggi - 8 aprile 2018) : Perdiamoci di vista, il film in onda su Iris oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Asia Argento e Aldo Maccioni. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Luca Barbareschi e Asia Argento - battaglia social e tweet al veleno : Un'accesa lotta sui social quella tra Luca Barbareschi e Asia Argento. Ad iniziare era stato velatamente il regista attaccando il movimento "Me Too" e l'attrice ha...