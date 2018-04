Asd Judo Frascati ginn artistica | Podi a raffica

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma – Tanti ottimi riscontri dalle prove del torneo individuale federale Silver svoltesi ad Aprilia per il settore dellaasticadell’Asd. Le ragazze allenate da Francesca Ciappetta e da Giorgia Coni e Cristina Caputo hanno dato dimostrazione di ottime qualità. “Non possiamo che essere soddisfatte di come sono andate le gare” – commenta la Ciappetta-. “Nonostante questo sia stato un anno con diversi infortuni, le ragazze hanno saputo prendersi una “rivincita” in gara dimostrando di essere molto competitive. Il Lazio, tra l’altro, è una delle regioni più concorrenziali d’Italia per la nostra disciplina. Quindi i risultati ottenuti in queste prove sono assolutamente lusinghieri”. Nell’ultimo week-end sono arrivati ben cinque. Nel livello LB, Sara Basili (categoria Senior 2) e Dafne Tomei (Allieve 4) si sono classificate al ...