Arrestato un richiedente asilo | Voleva lanciare auto su folla

ilgiornale

: Progettava un attentato, arrestato a Napoli un cittadino del Gambia richiedente asilo accusato di #terrorismo di ma… - poliziadistato : Progettava un attentato, arrestato a Napoli un cittadino del Gambia richiedente asilo accusato di #terrorismo di ma… - cechi66 : RT @tom_longobardi: Renzi (2015): 'I #terroristi non arrivano con le zattere, sono europei'. Napoli (2018): arrestato richiedente asilo che… - LucaGrisoni : RT @tom_longobardi: Un richiedente asilo del Gambia è stato arrestato a Napoli. Progettava un #attentato jihadista in Italia. Ma per la si… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Smascherato un finto profugo originario del Gambia, ma pronto a compiere un attentato jihadista in Italia.Questa mattina polizia e carabinieri hanno infatti- con l'accusa di terrorismo di matrice islamica - un immigrato che viveva in provincia di Napoli e che stava progettando un attacco terroristico nel nostro Paese.L'uomo aveva richiesto l'politico, ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Gli agenti della Digos e i militari del Ros hanno perquisito il centro d'accoglienza dove viveva, trovando materiale ritenuto "di grande interesse" da parte degli investigatori, che ora stanno verificando anche i contatti che l"uomo aveva in Italia.In particolare Alagie Touray - questo il nome del 21enne gambiano - aveva giurato fedeltà al califfo Abu Bakr al-Baghdadi, capo riconosciuto dell'Isis. Da cieca un anno era a Pozzuoli in un centro d'accoglienza grazie a ...