Annunciate le nomination per Best Contemporary Italian Restaurant in Sicily

(Di giovedì 26 aprile 2018) Entra nella fase finale la selezione avviata da LoveLife che porterà all'assegnazione dei premi al miglior chefo in Europa, il miglior ristoranteo a Londra e il miglior ristoranteo a Dublino. Saranno assegnati, inoltre, 15 premi per altrettante regionie Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Toscana e Veneto che si contenderanno il premio come miglior ristoranteo contemporaneo in Italia.Il link di votazione online per ciascuno dei ristoranti sarà presto aperto al pubblico internazionale, per esprimere il proprio voto e decretare così quale ristorante finalista diventerà 'Il miglior ristoranteo contemporaneo in Sicilia 2018'. I due ristoranti siciliani che otterranno più voti, avranno la possibilità di partecipare alla cerimonia The LoveLife 2018 Awards a Dublino l’11 ottobre, con la ...