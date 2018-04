Anno del cibo italiano nel mondo | Unci Agroalimentare | con Eat Vesuvio dalle filiere ai

Morso da un ragno violino - il racconto del vigile : "Non parlavo più - così mi hAnno salvato" : Vedere la morte in faccia, tutto per colpa del Morso di un ragno. Non si tratta della trama di un film horror, ma della vicenda che ha avuto come protagonista un ufficiale della polizia municipale di Terni. &ldquo...

Terrorismo - arrestato Alagie Touray - 21enne del Gambia : programmava attentato a Napoli/ Da un Anno in Italia : Terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:08:00 GMT)

I bambini del Nepal hAnno ancora bisogno di aiuto : Forse nessuno ne parla più, ma il 25 aprile del 2015 la terra ha tremato in Nepal, devastando un Paese e ponendo tante, troppe persone in difficoltà. Il bilancio è stato tragico: sono state oltre 9000 le vittime che il terremoto si è portato con sé e ancora più di un milione le persone che sono rimaste senza casa e vivono, ancora oggi, in alloggi temporanei e precari, non adatti alla stagione delle ...

Beccato! Il 23 aprile William è apparso così - il 25 invece…. La prima uscita pubblica dopo la nascita del terzo royal baby è un ‘disastro’. E le foto - figuratevi - hAnno fatto subito il giro del mondo : William e Kate Middleton di nuovo genitori. Il royal baby numero tre, un bel maschietto, è nato il 23 aprile 2018 alle 11,01. Sta bene, come la neomamma, che poche ore dopo il parto l’ha presentato alla stampa, e pesa 3,8 kg. Il nome, invece, non è ancora stato rivelato. I bookmakers scommettono su Arthur, ma anche Albert e Philip vanno forte. L’attesa (e la curiosità) cresce, ma a a tre giorni dalla nascita ci dovremmo quasi ...

“Una come me…”. Antonella Clerici - è un addio ‘al veleno’. Dopo le parole al miele delle settimane scorse - nell’ultima puntata de La prova del cuoco la conduttrice si toglie qualche sassolino dalle scarpe. A ‘qualcuna’ sarAnno fischiate le orecchie… : ”Io e l’azienda stiamo parlando. Ci conosciamo da molti anni e stiamo ragionando su che cosa sia meglio per me e che cosa sia meglio per la rete. Detto questo, francamente non mi immagino lontana da qui. In Rai sto bene e non vedo motivi per andare via”. Così qualche tempo fa parlava Antonella Clerici. parole al miele che ora sembra diventato improvvisamente appiccicoso e fastidioso. Sì perché ieri è andata in onda la ...

Cosa mangerAnno i leader delle Coree nel loro storico incontro : I piatti alludono alla storia comune e auspicano la riunificazione; e poi ci sono leccornie svizzere in omaggio a Kim Jong-un The post Cosa mangeranno i leader delle Coree nel loro storico incontro appeared first on Il Post.

I tifosi della Roma arrestati a Liverpool andrAnno a processo - ma cade il reato di tentato omicidio : Dovranno comparire davanti al giudice entro 28 giorni, i due tifosi della Roma: Filippo Lombardi, 21 anni e Daniele Sciusco, 29 anni, arrestati per gli scontri avvenuti nel prepartita della sfida contro il Liverpool. I due, che non sarebbero più accusati di tentato omicidio, ma il primo di «lesioni gravissimi e disordini violenti», e il secondo sol...

Belen Rodriguez parla delle sue delusioni d’amore e di Andrea IAnnone : Andrea Iannone e Belen Rodriguez: la confessione sul passato sentimentale Belen Rodriguez, che presto potrebbe tornare protagonista su Canale5 accanto a Nicola Savino, si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Oggi. In una lunga intervista la showgirl ha svelato un difficile passato sentimentale, fatto anche di delusioni e qualche dolore. Uno dei momenti più difficili per la conduttrice di Tu si que vales è stato sicuramente il ...

Risarcimento rimodulazioni Vodafone del 27 maggio : 2GB per 1 Anno - come richiederli : I clienti che dal 27 maggio saranno impattati dalle ultime rimodulazioni Vodafone annunciate dal gestore rosso, che prevedono un aumento del canone mensile di alcune offerte per una cifra compresa tra 0.69 e 1.49 euro (si ritroveranno a pagare circa il 10% in più) possono contare su un piccolo Risarcimento: l'operatore ha scelto di omaggiarli con l'attivazione gratuita di 2 Giga Free, la promozione che mette sul piatto 2GB in più al mese per 1 ...

Napoli : medico schiaffeggiato al pronto soccorso - è l'aggressione 24 dall'inizio dell'Anno : Questa volta il motivo sarebbe un ritardo nella consegna di un prelievo di sangue. L'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario, la numero 24 dall'inizio dell'anno, è avvenuta all'ospedale ...

Atletica - si avvicinano i Mondiali di marcia a squadre di Taicang : diciAnnove gli atleti dell'Italia Team : 'Il Giappone aggiunge la marciatrice con il fiore in testa è un altro mondo e sono sicura che Tokyo 2020 sarà una grande Olimpiade' .

Salvini-Di Maio - la soffiata del big 5 Stelle : 'Contatti stAnno proseguendo' : Tutto finito tra 5 Stelle e Lega? Dipenderà da quanto succederà nelle prossime 24 ore tra grillini e Pd. Domani Roberto Fico terrà un secondo giro di consultazioni , vedendo alle 11 i dem e alle 13.30 ...

Le vendite dell'iPhone X stAnno andando male - ma solo Apple si sorprende : Tra una settimana l’iPhone X, l’ultima creatura della Apple, compirà sei mesi. In vendita dallo scorso 3 novembre, secondo alcuni osservatori il top di gamma del 2017 dell’azienda di Cupertino starebbe incontrando più difficoltà del previsto a farsi apprezzare sul mercato. Tradotto in soldoni, non starebbe vendendo abbastanza. Lo sostiene la società statunitense Consumer Intelligence Research ...

Silvio Berlusconi a cena con il leghista Fedriga - il retroscena : 'Cosa mi hAnno detto Renzi e quelli del Pd' : Silvio Berlusconi invece, affonda le sue convinzioni nei contatti diretti con il mondo dem. A cena in Friuli con il candidato governatore leghista Massimiliano Fedriga , pare che il leader di Forza ...