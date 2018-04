“Andrea Bulgarella non riciclò il denaro di provenienza mafiosa” | archiviata inchiesta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il gip di Firenze, su richiesta della Dda fiorentina, ha archiviato l’indagine per riciclaggio a carico del costruttore Andrea, e eliminato ogni aggravante relativa al metodo e alla finalità mafiosa. Lo ha comunicato, in una nota, il gruppo. La vicenda, si ricorda nella nota, parte a ottobre 2015:, originario di Trapani ma trapiantato da anni a Pisa, viene raggiunto da un provvedimento di sequestro di alcuni documenti. La Dda, in base a indagini del Ros, sospettava che la sua attività avesse all’origine “il riciclaggio didimafiosa e in particolare del clan che fa capo a Matteo Messina“. L’archiviazione parziale chiesta dalla Dda di Firenze e accordata dal gip Alessandro Moneti, cancella anche parte delle accuse rivolte a Fabrizio Palenzona, coindagato come vicepresidente di Unicredit insieme a dirigenti della ...