Andrà a finire che ricomprerò il Milan Silvio e il peso sul voto della

Come Andrà a finire tra Berlusconi e Salvini : Roma. "Quella di Alfano fu una scissione ministeriale, d'altri tempi. Stavolta non ci sono i margini. Forse alcuni lo tradirebbero, Berlusconi. Ma non lo tradiranno, perché non ci sarebbe dove andare. ...

Serie B - recuperi 29° turno : Pasquetta interessante che Andrà a ridefinire la classifica : Su questa pagina seguiremo le quattro gare odierne con cronaca, tabellino e classifica aggiornata. recuperi 2 APRILE: FOGGIA-EMPOLI , ore 12:30, , AVELLINO-BARI , ore 15:00, , CARPI-VENEZIA , ore 17:...

Dove andranno a finire le scorie nucleari??Pronta la lista segreta : Il ministro Calenda ha annunciato per questa settimana la pubblicazione della mappa Cnapi che conterrà le aree adatte a ospitare l’istallazione. Le proteste in anticipo di Sardegna e Basilicata. I rifiuti oggi dispersi...

Luigi Bisignani - l'avvertimento tombale a Di Maio e Salvini : 'Ho già visto come Andrà a finire' - : Anche se Luigi Di Maio è convinto che sia cominciata la Terza Repubblica, quel che sta accadendo alla politica italiana in questi giorni assomiglia tanto a scene già viste, con un finale più che prevedibile. Ne è sicuro Luigi Bisignani che sul Tempo indica le analogie tra il crollo del Partito ...

Elezioni 2018 : come Andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...