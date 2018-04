Analisi Tecnica | BTP Future del 25 04 2018

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 25/04/2018 : Chiusura del 25 aprile Seduta debole per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , con chiusura in calo a 1,2285. Lo scenario di breve periodo del Future sul cambio Euro /Dollaro evidenzia ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 25/04/2018 : Chiusura del 25 aprile Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano , con una flessione dello 0,97%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE MIB . Tuttavia, ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 25/04/2018 : Chiusura del 25 aprile Giornata pressoché debole per il derivato sui principali titoli europei , che ha terminato in calo a 3.417. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 25/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il cross Euro / Dollaro USA , attestandosi a 1,2196, con un calo dello 0,30%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 25/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del derivato italiano con i prezzi allineati a 23.310 per una discesa dell'1,38%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 25/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Seduta drammatica per il principale indice di Francoforte , che si posiziona a 12.357 con una discesa dell'1,54%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 25/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove in territorio negativo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 23.701, con un calo dell'1,39%. Attesa per il resto della seduta un'estensione ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 25/04/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.244,02 per una discesa dello 0,43%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 25/04/2018 : Chiusura del 25 aprile Contenuto ribasso per l' indice nipponico , che archivia la sessione in flessione dello 0,28%. La tendenza di breve del Nikkei 225 è in rafforzamento con area di resistenza ...