Amadeus e Marco Liorni via da Reazione a Catena | ecco il conduttore ufficiale del game

Reazione a Catena - Marco Liorni al posto di Amadeus : Grandi novità per la nuova edizione di Reazione a Catena , il game show pre-serale di Raiuno che quest’anno sarà condotto da… Ritorna l’appuntamento televisivo con “ Reazione a Catena “, il game show campione d’ascolti di Raiuno. Per l’edizione 2018 grandi novità tra cui l’arrivo alla conduzione di Marco Liorni al posto di Amadeus . Reazione a Catena 2018: arriva Marco Liorni Sarà Marco Liorni il ...

