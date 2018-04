Alta velocità | treni in ritardo fino a 140 minuti per guasto della linea a Firenze

Presentazione treno Rock di Hitachi - Manfellotto : Nato per recuperare gap con Alta Velocità : Grande motore per l'economia del nostro Paese? "Assolutamente enorme motore per l'economia del Paese" , ha affermato il manager di Hitachi, aggiungendo "dovunque va il ferro e si costruisce il ferro, ...

Presentazione treno Rock di Hitachi - Manfellotto : "Nato per recuperare gap con Alta Velocità" : Grande motore per l'economia del nostro Paese? "Assolutamente enorme motore per l'economia del Paese" , ha affermato il manager di Hitachi, aggiungendo "dovunque va il ferro e si costruisce il ferro, ...

Al Salone del Mobile con La Freccia Design - speciale XL dell'Alta velocità di Trenitalia : E ancora, un focus di Maria Manuela Leoni della rivista Domus sull'archistar Zaha Hadid, dal progetto della stazione AV di Napoli Afragola a quelli nelle metropoli di tutto il mondo . Da nord a sud, ...

Al Salone del Mobile con La Freccia Design - speciale XL dell'Alta velocità di Trenitalia : Sale a bordo delle Frecce La Freccia Design in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile.Milano , dal 17 al 22 aprile. Nello speciale di FS Italiane, 72 pagine con tante interviste, idee, ...

Ivrea - l'Alta velocità aiuterà anche i pendolari : La richiesta dei sindaci a Rfi: 'Ok alla stazione di interscambio, ma si trovino anche i soldi per il raddoppio dei binari'

Eutelsat : satellite Vhts per banda larga Alta velocità in Europa : Roma, 7 apr. , askanews, Eutelsat Communications ha commissionato un sistema satellitare di ultima generazione chiamato Konnect Vhts 'destinato a supportare lo sviluppo delle sue attività sul fronte ...

Fs lancia l'Alta velocità sulle merci. Bologna-Caserta in 3 ore e 20' : Un «camuffamento», così l'ha definito Renato Mazzoncini, ad della holding, che ha permesso di lanciare il «primo treno merci ad alta velocità del mondo». Il servizio partirà ad ottobre e collegherà l'...

Arriva Alta velocità merci : un treno come 18 Tir : ... con ricavi in crescita a 1,04 miliardi , +40 milioni, e Mol tornato positivo per 40 milioni , +56 mln, , ma con il risultato operativo ancora in rosso per 31 milioni, e si è rivolto alla politica ...

Merci ad Alta velocità - debutto a ottobre : ANSA, - MILANO, 6 APR - Mercitalia , gruppo Fs, lancerà il primo treno Merci ad alta velocità del mondo il prossimo mese di ottobre. Lo hanno annunciato il presidente di Mercitalia Ivan Soncini, l'...

Mercitalia Fast - arrivano i super treni merci che correranno sull'Alta velocità : I treni merci sbarcano nell'Alta velocità . L'iniziativa mercitalia Fast del Polo mercitalia , che è parte del Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, è stata presentata oggi dai vertici del gruppo: l'AD ...

Tradito dall'Alta velocità : tra la spesa aveva nascosto la droga da spacciare : A bordo di una potente 'Bmw' con vari etti di marijuana e numerosi dosi di cocaina ed eroina. droga presumibilmente destinata nel Bellunese. Nella rete degli agenti della Volante e della Squadra ...

F1 : i sorpassi sono così importanti? Il Circus deve essere l’esAltazione della velocità e della prestazione : “Credo che ora con le monoposto più larghe e le gomme più larghe sia più difficile superare in pista. Le misure introdotte l’anno passato prendono un sacco di spazio in pista. E’ difficile trovare aria pulita. Siamo arrivati a un punto in cui molti tracciati sono stati resi meno appetibili per le corse. Penso che monoposto più strette siano meglio delle attuali. Guardate le moto: hanno molto più spazio per sorpassare e vanno 30 ...