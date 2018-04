Taste of Milano : appuntamento con la cucina stellata (Alla portata di tutti) : La grande cucina alla portata di tutti? No, non è un sogno impossibile. Almeno durante l’evento Taste of Milano, che, nell’ambito della Milano Food City, porta nel capoluogo lombardo l’alta cucina al grande pubblico, permettendo di assaggiare piatti stellati a piccoli prezzi. Basta cliccare su www.TasteofMilano.it per credere. Andando sul sito, ognuno potrà infatti scegliere di vivere e modulare l’evento secondo il proprio stile (e il proprio ...

Alla Cina manca acqua e fa piovere in Tibet : La più importante riserva idrica di acqua dolce della Cina nasce dai bacini sotterranei del Tibet, nonostante ciò questa regione è una delle più aride della terra: per considerare desertica una zona devono cadere meno di 250 millilitri di pioggia all'anno, sul Tibet ne cadono pochi di più, 360 per la precisione. La Cina quindi ha deciso di finanziare un programma assolutamente innovativo per aumentare le precipitazioni in questa regione. Tale ...

Inaugurata la palestra della Polizia. Gabrielli : "La polizia che amo è vicina Alla gente" : Il capo della polizia di Stato, il prefetto Franco Gabrielli, nell'esaltare l'importanza dello sport, e in particolar modo delle discipline di combattimento nell'attività di prevenzione del crimine ...

Biassono : incendio Alla Cascina Canova - bruciate le auto parcheggiate : I carabinieri stanno indagando sul rogo che nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile, attorno alle 3.15, ha interessato la Cascina Canova in via Madonna delle Nevi. bruciate una decina di auto ...

Quando il semaforo rosso non basta. L’arma definitiva contro i pedoni indisciplinati (e recidivi) arriva dAlla Cina : Le autorità di Daye, nella Cina centrale, hanno speso 1,3 milioni di Renminbi (circa 166mila euro) per sviluppare un sistema di sicurezza pedonale che sperano di estendere a tutta la città. Lungo alcuni attraversamenti sono stati installati dei paletti gialli dotati di sensori che bloccano i pedoni che tentano di attraversare con il semaforo rosso. Al passaggio non autorizzato i paletti nebulizzano un getto d’acqua a 26 gradi. Il sistema di ...

MILAN - MIRABELLI SOTTO ACCUSA/ Elliott - "affiancatelo o sostituitelo" : e dAlla Cina stoppano Bernard : MILAN, MIRABELLI SOTTO ACCUSA: il diktat di Elliott, "affiancatelo o sostituitelo". E anche dalla Cina mettono in dubbio le capacità di MIRABELLI: stoppato l'acquisto di Bernard...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Armenia - si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste/ La chiusura all'Ue e la vicinanza Alla Russia : Armenia, si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste: cosa succede ora? Ultime notizie: i rapporti con la Russia, Karan Karapetyan premier ad interim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Calcio : Carlo Ancelotti si avvicina Alla panchina della Nazionale italiana? Andrea Pirlo nello staff : Carlo Ancelotti e la Nazionale italiana di Calcio si avvicinano? Sembrerebbe di sì. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da sportmediaset, l’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, potrebbe aver superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra. Ci sarebbe stato, infatti, un incontro a Roma tra Ancelotti, Roberto Fabbricini (commissario Figc) ed Alessandro “Billy” Costacurta ...

Carlo : Carlo Ancelotti si avvicina Alla panchina della Nazionale italiana? Andrea Pirlo nello staff : Carlo Ancelotti e la Nazionale italiana di calcio si avvicinano? Sembrerebbe di sì. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da sportmediaset, l’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, potrebbe aver superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra. Ci sarebbe stato, infatti, un incontro a Roma tra Ancelotti, Roberto Fabbricini (commissario Figc) ed Alessandro “Billy” Costacurta ...

Ancelotti si riavvicina Alla panchina della Nazionale : Realizzando che il rischio di restare senza una panchina di un club stava diventando un pericolo concreto, Carlo Ancelotti ha riaperto di nuovo le porte alla Nazionale . Così, ascoltando e trovando ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini si avvicina al governo (e Alla trappola Berlusconi-Pd) : Il tempo è davvero scaduto. Sì, ma per un governo a guida Di Maio! Il voto in Molise paradossalmente rafforza le chances di Salvini, che però deve stare attento. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:03:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI MOLISE/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di MaioDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Mattarella per liberare Salvini da Berlusconi

Cina e Usa si stanno mettendo d'accordo per mettere fine Alla guerra dei dazi : Cina e Usa potrebbero presto accantonare le tensioni commerciali, rinfocolatesi dopo il caso Zte, e aprire un negoziato per evitare la guerra dei dazi , che nessuno dei due litiganti vuole. Pechino ha ...

Viaggi & Turismo : Alla scoperta del Mustang - una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

Trump sostiene l’aumento di fondi Alla Banca mondiale per contenere la Cina : Il populismo e lo scetticismo della Casa Bianca contro gli organismi internazionali ha visto una clamorosa battuta d'arresto nel week end a Washington, nel corso degli incontri di...