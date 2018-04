Alitalia | Lufthansa | ci interessa | ma prima va ristrutturata

Alitalia/ Calenda proroga prestito ponte e vendita. Lufthansa pronta a deviare su Air Dolomiti : ALITALIA, Calenda annuncia provvedimenti del Governo per avere più tempo per la vendita. Lufthansa prima di un'offerta vuole una ristrutturazione della compagnia(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Lufthansa: "Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano" | Calenda: proroga vendita e ristrutturazione La compagnia tedesca: "Così com'è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti". Calenda: "Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita"

AlItalia deve essere "ristrutturata in termini di dimensioni,costi,destinazioni e così via e questa ristrutturazione va fatta dall'Italia,non possiamo farla noi da azionisti", ha detto il Cfo di Lufthansa, Svensson. Lo ha riferito Bloomberg. La compagnia tedesca aggiunge che, come alternativa ad AlItalia, punterà a crescere in Air Dolomiti. "L'Italia è un mercato molto importante per noi, il secondo più importante dopo gli Usa"

Il Governo fa la sua parte per Alitalia, il Cdm concede più tempo per trovare il compratore e restituire il prestito ponte da quasi un miliardo di euro, ma servirà un nuovo esecutivo per chiudere la partita. "Ci vuole più tempo" per Alitalia "perchè gli interlocutori che abbiamo non sono disponibili ad andare avanti nella trattativa senza sapere chi sarà al Governo e avere contatti col nuovo Governo.

Alitalia venduta entro l'anno si prepara ai piani Lufthansa : Se fossi il governo assicura Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti a Milano Bicocca - chiederei all'acquirente garanzie per il ruolo della compagnia nello scalo e per tutto l'indotto per ...

Alitalia - Calenda accelera : «Da Lufthansa offerta migliorata» : ROMA - Sono i tedeschi di Lufthansa a portarsi avanti nella partita Alitalia. La conferma ufficiale arriva dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. «Sì, si tratta di quella di Lufthansa», ...

Alitalia - "da Lufthansa offerta migliorativa" : Roma, 12 apr. , AdnKronos, - "C'è un miglioramento" dell'offerta di Lufthansa per Alitalia "sia in termini di mantenimento delle rotte intercontinentali sia in termini di personale. E' una proposta ...

Alitalia - “da Lufthansa offerta migliorativa” : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “C’è un miglioramento” dell’offerta di Lufthansa per Alitalia “sia in termini di mantenimento delle rotte intercontinentali sia in termini di personale. E’ una proposta che va comunque ulteriormente negoziata”. Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al Tg1. “Esuberi -aggiunge- penso che ci saranno in ogni caso. Si possono ridurre ulteriormente con ...